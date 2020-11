Kedvező helyzetben van az Algyő SK

A koronavírus-járvány az élet minden területén érezteti hatását, nincs ez másképp a labdarúgás esetében sem.

Nemrég futballtúrán jártunk, megyénk 26 településén néztünk körül, milyen körülmények között készülnek a helyi labdarúgók. A sorozatot kicsit átgondoltuk, újraterveztük. A Délmagyarország új sorozatában sorra veszi a megyei klubokat, kire milyen hatással volt a járvány első hulláma, hogyan készülnek, miben befolyásolta mindennapjaikat a kialakult járványügyi helyzet.

Első utunk a Foliaplast-Bordány SK klubjához vezetett, majd ezt követte a Kisteleki TE, harmadik állomásunkon pedig a Mocorgó UFC elnökével, Szűcs Sándorral beszélgettünk arról, hogyan éreztette hatását a koronavírus-járvány a Mindszent SK háza táján, legutóbb pedig a Kiszombor helyzetét ismertettük, ahol újra szeretnének felnőtt szinten is futballozni.

A szombati lapszámunkban az Algyő SK-ról olvashatnak: ahogy arról tavasszal is írtunk, klub jó helyzetben van, hiszen a Fehér Ignác Általános Iskola szomszédságában lévő pályára a gyerekek könnyen átléphetnek az edzésekre, és mivel sportiskoláról van szó, intézményi keretek között is foglalkozhatnak a labdarúgással. Létszámproblémával nem küzdenek a járvány alatt Algyőn, ám bizonytalansági faktor így is van az életükben.