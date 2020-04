Kemény tempót diktálnak a kézilabdás beállónak

Hátsérülés után még rehabilitációra jár Matej Gaber, a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatának beállója, akinek néha Juan Carlos Pastor vezetőedző könnyebb edzésprogramot ír elő, mint amilyet három gyermeke diktál számára.

Április közepén a MOL-PICK Szeged vezetősége úgy döntött, hazaengedi a játékosokat. Néhányan éltek is a lehetőséggel, azonban többen egyelőre kivárnak, a járványhelyzet csillapodásában reménykednek. Matej Gaber és családja sem utazott haza Szlovéniába.

– Itt vagyunk Szegeden, mert mindennap terápiás foglalkozásra járok, de a hétvégén egyedül edzek, akkor a gyermekeim rendszeresen beszállnak, és velem együtt tréningeznek. Néha a Mister könnyebb feladatokat ír elő, mint amit a srácok adnak. Ők igazán pörgős gyakorlatokat találnak ki, mindig mozgásban vannak – mesélte a klubhonlapon a háromgyermekes édesapa.

Gaber 2016 nyarán a francia Montpellier-ből igazolt Szegedre. A világbajnoki bronz­érmes szlovén játékos márciusban hosszabbította meg szerződését a MOL-PICK Szegeddel, így már 2024. június 30-ig köti kontraktus a Tisza-parti együtteshez. Pörgős napjaihoz nagyban hozzájárulnak gyermekei, Zara lánya viszont már édesanyjának is segít a fő­­zésben, valamint mindig figyel két ikertestvérére.

– Még Zara is kicsi, de imád főzni, mindig segít az anyukájának a konyhában. Mindennap főznek, Zara pedig ott van, bekapcsolódik a munkába. Szereti a mesekönyveket, a leg­­többször ezekből magyaráz az ikreknek, akik figyelnek rá. Nagyon jó testvér, sokat játszik a fiúkkal is – dicsérte Matej Gaber, aki elárulta, az ikrek ked­­venc játéka a porszívó, de igazi fiúk révén imád­­ják az autókat is, ügyesen kismotoroz­nak.

A 28 éves játékos másfél hó­napja bajlódik hátfájdalmakkal, de sérülése már javuló tendenciát mutat.

– Napról napra jobbnak ér­­zem a hátam, de azért akadnak rossz napok, amikor nagyon fáj. Olyan is előfordul, hogy semmi fájdalmat nem érzek. Folytatom a rehabilitációs munkát, meghatározott gyakorlatokat kell végeznem. Bízom benne, hogy minden ideálisan alakul, megerősödik, és akkor minden rendben lesz, mire elkezdhetjük a közös edzéseket a csapattal – nyilatkozta a 109-szeres szlovén válogatott klasszis, aki az NB I-ben tizennyolc gólt lőtt a törölt szezonban, míg a Bajnokok Ligájában tizenegyszer volt eredményes.

A számok nem árulnak el mindent, ugyanis Gaber a Pastor-csapat egyik legjobb védekező specialistájává nőtte ki magát az utóbbi esztendőkben.