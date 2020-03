Később mutathatja meg a Mórahalom, mire képes

Bokányi Richárdék sokáig közel álltak a bravúrhoz a Makó vendégeként, ám a Maros-partiak végül megfordították és 2-1-re megnyerték a mérkőzést.

A Tiszasziget mellett a Mórahalom volt az a csapat, amelynek egy meccs jutott a Csongrád megyei I. osztályban, mielőtt a koronavírus-járvány miatt felfüggesztették volna a bajnokságot. A homokhátiak edzője, Hevesi Tibor elmondta, jelenleg az egészség a legfontosabb számukra is.

– Szép tavaszban reménykedtünk, szerettük volna megtartani azt a bravúros negyedik helyet, ez most viszont a sajnálatos eseménysorozat után messzire került. Makóra kevesen tudtunk elmenni, ha többet tudok cserélni, akkor szét tudtam volna tördelni a játékot. Bíztam benne, hogy a másik két bajnokesélyes csapatnak, HFC-nek és a SZVSE-nek is tudunk majd nehéz pillanatokat okozni, remélem, ezt sikerül is bizonyítanunk. Mindenki azt szeretné, hogy közönség előtt játszhassunk, hogy topformában vagy nem, az már egy részletkérdés – utalt Hevesi Tibor arra, hogy egyelőre nem tudni, mikor folytatódhat a bajnokság.

A Mórahalomnak két komoly sérültje is akadt a tavalyi év végére, közülük az operáción átesett Dobák Norbert várhatóan csak 2021-ben futballozhat újra, míg Puhalák Nimród felépülése jól halad. A kerethez a télen érkezett kapus, Vígh Sándor orrtörést szenvedett az utolsó téli edzőmeccsen, a korábban Makón futballozó Mátó Gergő bemutatkozására pedig még várni kell, ő Balatonfüredről tért vissza Csongrád megyébe. A korábbi megyeegyes gólkirály, Szűcs Dávid megszerzése mellett a Szeged-Csanád GA utánpótlásából érkező Kiss Márkó csatlakozott még a csapathoz.