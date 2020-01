Két bronzérem után aranyat nyert a Centrum Hotel Szeged

A 33 alkalommal megrendezett szegedi kispályás labdarúgótornán, a Zengő Alföld Kék Mókus-kupán három korosztályban avattak győztest. Lapunkban bemutatjuk az első helyezetteket, a sorozatot a +45-ös kategória legjobbjával, a Centrum Hotel Szegeddel nyitjuk.

Két bronzérmet követően ezúttal már felért a csúcsra a +45-ös korosztályban a Centrum Hotel Szeged, amely akárcsak a tavalyi bronzmeccsen, úgy most is legyőzte az Eurosweet 1968 csapatát. Ám míg tavaly ezt a bronzmeccsen tette, most a fináléban bizonyult jobbnak, miután 6–6-ot követően büntetőkkel nyert.

– Nem változtattunk, tavaly nem volt mindenki egészséges, idén kicsit összeszedettebbek voltunk. Magunknak tettük nehézzé a döntőt. A csoportmeccsen nagyon megvertük az Eurosweetet, és tudtuk, hogy szorosabb lesz a döntő, de rengeteg helyzetet kihagytunk. Izgalmas volt a vége, lehetett volna fordítva is, de azt gondolom, igazságtalan lett volna, ha nem mi nyerünk – mondta lapunknak Krajczár István csapatvezető.

– Volt NB I-es és NB-s múlttal rendelkező játékosok alkotják a csapatot, akik kispályás specialisták, mint Kenesei Zol­­tán, Kothencz Péter vagy Lázár Mátyás egészítenek ki. Ők még az országos, kiskapus kispályás tornát is megnyerték. Sokan együtt, egy klubban ne­­velkedtünk, az 1997–99-es Szeged és Dorozsma csapatai adják a gerincet, de mivel nem mindenki ér rá, így vannak „külsőseink” – ismertette a gárda összetételét.

Hozzátette, a Centrum Hotel Szeged a Kék Mókus-kupára szakosodik, ebben a formában nem lép pályára tovább a téli időszak folyamán: a csapattagok különböző együttesekben azonban játszanak a kispályás időszakban.

– Van, aki azt mondja, a csú­­cson kell abbahagyni, de persze, szeretnénk megvédeni a címünket a következő Kék Mókus-kupán. A lényeg persze azon van, hogy ilyenkor összejöjjünk és futballozzunk. Ha az idő és az egészség engedi, akkor jövőre is ott leszünk, Szucskó Zsolt szponzorunknak köszönhetően szeretnénk játszani, de nincs gond, ha megvernek bennünket – zárta Krajczár István.