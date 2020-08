Két gyakorlás a horvátokkal

A hosszú hétvége is sok munkával telik a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatánál, ugyanis ma 17, holnap 16 órakor lépnek pályára edzőmeccsen az újszegedi sportcsarnokban a horvát Nexe ellen.

2012 óta, amikor szóba kerül Szegeden a Nexe, biztosan el­hangzik Alen Blazevic neve is. A horvát válogatott játékos az elmúlt nyolc évben a MOL-PICK-et erősítette, nyáron a román Dobrogea Sud Constantához írt alá három évre. Blazevic szülővárosa éppen Nasice, ahonnan a Nexe érkezik.

A szegedi klub a mai és hol­­napi találkozót is élőben közvetíti a legnagyobb videómegosztó portálon. A mai lesz a harmadik gyakorlómérkőzése a Tisza-partiaknak, eddig a Da­­bas és az Orosháza ellen léptek pályára. Jó hír, hogy Gaber visszatér, Stepancic, Canellas és Sigurmannsson még nem.

– Maximálisan elégedett voltam a srácok hozzáállásával. Azonban ez a kétszer hatvan perc is megmutatta, hogy van hova fejlődnünk. Az különösen észrevehető volt, hogy amikor sok góllal vezettünk, visszaestünk, már nem koncentráltunk úgy, ahogyan előtte. Azt nagyon sajnálom, hogy nem tudtunk teljes kerettel játszani, hiszen több sérültünk is volt – értékelte az eddigi két edzőmeccset a klubhonlapon Juan Carlos Pastor vezetőedző, aki hozzátette, hogy a felkészülés jelenlegi periódusában a fizikai felkészítés játssza a főszerepet. Ez azért fontos, mert erre tudnak az egész szezonban építkezni.

– Gyakorlunk egy teljesen új védekezési stílust, ennek az elsajátítása is szépen halad, ám ennek a tökélesítése sok időt vesz igénybe. Mindenre készülünk, így a meccseken kialakuló speciális helyzetekre is. Szóval az erőnléti foglalkozások mellett a taktika is kiemelt szerepet kap – tette hozzá.

A járványhelyzet miatt a Nexe elleni két találkozót zárt kapuk mögött rendezik meg.

– Ez a helyzet senkinek sem tetszik, így nekünk sem, de a jelenlegi lehetőségek között egyelőre erre kell felkészülnünk. Olyan a szurkolók hiánya, mint amikor egy tésztára nem rakunk szószt. Nagyon hiányoznak – zárta a beszélgetést.