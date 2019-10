Két meccs is vár a szegedi lányokra a héten

A kupából való búcsút követően újra a bajnokság játssza a főszerepet a St. Mihály női labdarúgócsapatánál. Hódi Mihály lányai ráadásul alaposan bekezdenek a női válogatott Eb-selejtezői miatt elrendelt szünet után, hiszen a héten kétszer is pályára lépnek, méghozzá két, igen erős ellenféllel szemben.

Előbb szerdán a Diósgyőrt fogadják a lányok a makói stadionban: a találkozót a második fordulóból halasztották el, mert a szegediek keretéből többen is, Vigh Patrícia, Juhász Enikő és Savanya Csilla is az Európa-bajnoki elitkörért küzdő, majd azt meg is szerző U17-es válogatottban voltak érdekeltek, így a versenykiírás adta lehetőségeket kihasználva, éltek a halasztással a szegediek.

Meglepetésre a Diósgyőr is kiesett a kupából, igaz, a tavalyi döntős miskolci együttes az MTK-t fogadta, de sima, 4-1-es vereséget szenvedett.

A szerdán, 15 órakor kezdődő mérkőzést követően pedig jön a szezon egyik legnehezebb mérkőzése: szombaton ugyanis a bajnoki címvédő Ferencváros vendégei lesznek a szegedi lányok. Két olyan meccs tehát, amelyen nem a St. Mihály az esélyes, ám ezeken a mérkőzéseken gazdagodhat értékes tapasztalatokkal a csapat, és még tovább csiszolódhat a nyáron átalakult együttes – nem elfelejtve azt, hogy lassan a pontokat is el kell kezdenie gyűjtenie.

Ebben hamarosan segíthet a csapat két nyári igazolása, Görög Zsófia és Nagypál Fatima is, akiket az Astrától szerződtetett a szegedi klub még a nyáron, ám adminisztrációs okok miatt eddig nem léphettek pályára, lassan azonban minden akadály elhárul, hogy ők is ott legyenek a St. Mihályban.