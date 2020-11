Két meccse is elmarad a Szedeáknak

Elmarad a szombatra kiírt Atomerőmű SE–Naturtex-SZTE-Szedeák férfi NB I./A csoportos kosárlabda-mérkőzés, ahogyan a szegediek jövő pénteken esedékes, Szolnoki Olajbányász elleni hazai meccsét sem rendezik meg a koronavírus-járvány miatt. A Szedeáknál szerencsére mindenki egészséges, Dzseletovics sérülése pedig rendbe jött, de hogy miképp alakul a Tisza-partiak programja, az még kérdéses.

Nem lép pályára a mai napon Pakson a Naturtex-SZTE-Szedeák: az ok nem meglepően a koronavírus, ugyanis az ASE legutóbb azzal a Körmenddel játszott a hétközi fordulóban, amelynek keretéből a meccs után koronavírussal fertőzött játékosról számoltak be, ennek értelmében pedig a Paks is ka­­ranténba került.

Szrecsko Szekulovics csapa­­ta jövő pénteken sem játszik, a sorsolás szerint november 13-án a Szolnoki Olajbányász érkezett volna az újszegedi sportcsarnokba, ám a szolno­kiak jelezték, a sportorvosi engedélyek addig nem készülnek el, így ez a találkozó is el­marad.

Mindez azt jelenti, jelen állás szerint egy egy hónapos szünet vár a Szedeákra, az október 31-i, DEAC elleni hazai meccset követően legközelebb csak december 5-én, a Zalaegerszeg ellen játszanak Kerpel-Fronius Balázsék, ám ebben a szituációban nehéz előre megmondani, végül hogy is alakul a program. A hétvégén például az Alba Fehérvár először lép pályára a bajnokságban, a sorsolás szerint következő vasi derbi elmarad, így a Körmend helyett a Zalaegerszeggel játszik a Falco, és nem rendezik meg a DEAC–Kaposvár meccset sem.

Az viszont mindenképpen jó hír, hogy a Naturtex-SZTE-Szedeák keretében nincs megbetegedés, mindenki egészséges. Sőt, Djordje Dzseletovics sérülése is a múlté már, a szerb erőcsatár az Oroszlány elleni mérkőzés utolsó másodpercei­ben szenvedett térdsérülést, ám mostanra már játékra kész állapotban van – azonban hogy mikor és ki ellen léphet pályára legközelebb ő és a csapattársai, az egyelőre képlékeny, ugyanis a válogatott Európa-bajnoki se­­lejtezői miatt egyébként jövő hét után bajnoki szünet van a versenynaptárban. A Szedeák az A csoport csapataival való összevetésben nem áll rosszul, hiszen hat lejátszott meccse is van, ennél többel pedig egyik gárda sem rendelkezik jelenleg.