Két perc alatt eldöntötték

Sokáig úgy tűnt, nem hoz gólt a megyei I. osztály 5. fordulójának rangadója, ám végül a Tiszasziget két gyors góllal otthon tartotta a három pontot, elvéve ezzel az Algyő veretlenségét.

Az első félidőben inkább az algyőiek domináltak a megyeegy szombati rangadóján. Hiába nyomta be kapuja elé a Tiszaszigetet azonban Podonyi Norbert csapata, az utolsó megoldások nem jöttek össze. A fordulás után azonban már a hazaiak is veszélyesek voltak, olyannyira, hogy a 62. percben Albert Csaba távoli, pontos lövésével meg is szerezték a vezetést. Nem sokkal később pedig egy kontrát vittek végig a szigetiek, amit Godó fejezett be, és lőtt a bal sarokba. Az Algyő ugyan nem adta fel, de innen már nem volt visszaút számukra, először szenvedtek vereséget a szezon során.

Ha szűken is, de nyerni tudott a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. a Deszk otthonában. Az újonc egészen a hajráig jól tartotta magát, ám ekkor a csereként beállt Holcsik eldöntötte a három pont sorsát, így továbbra is vezeti a bajnokságot a szegedi csapat.

Hasonlóan nehezen gyűjtötte be a három ponto a Mórahalom is az UTC otthonában. A rendes játékidő utolsó előtti percéig ugyanis pontszerzésre állt a Kertész utcai csapat, ám ekkor előbb Fátyol, majd Baji is betalált, így végül megszerezte a győzelmet, és feljött a tabella harmadik helyére a Mórahalom, az UTC-nek pedig továbbra sincs pontja.

Az Apátfalva is pont nélkül áll még a bajnokságban, pedig kétszer is egyenlíteni tudott a Makó II. ellen. A harmadik Maros-parti gólra azonban már nem érkezett válasz a hazaiak oldaláról. A szomszédvárak csatájána inkább a küzdelem dominált, azonban végül a vendégek örülhettek.

Akárcsak Szentesen, ahol a gyors gólváltást követően újra a Hódmezővásárhelyi FC II. ragadta magához a kezdeményezést. A lendületes, gyors futballal előrukkoló vásárhelyiek uralták a meccset, és azt követően, hogy három vereséggel kezdtek, az utóbbi két fordulóban legyőzték a tavalyi ezüst és bronzérmest is. A Szentesi Kinizsi pedig másodjára kapott ki hazai pályán ebben a szezonban.

A forduló zárómeccsén a Bordány az első félóra végére kétgólos előnybe került, ez pedig győzelmet is ért a hazaiaknak a DAFC Szeged ellen.

Tiszasziget–Algyő 2–0 (0-0)

Tiszasziget, 250 néző. Vezette: Kiss Richárd – kiválóan (Barta, Gera).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Zámbori, Skribek B., Szabó D. (Drágity, 57.), Albert (Szűcs T., 83.), Bánóczki, Vajna (Fődi, 86.), Farkas F., Kökény, Godó. Játékos-edző: Bernát Péter.

Algyő: Siska – Rádi, Bozóki (Jernei, 77.), Kiss R., Szabó M. (Selyem, 63.), Varga G. (Lajkó, 57.), Mohácsi, Daróczi, Deák, Belovai (Szalai, 63.), Fórizs (Molnár G., 81.). Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Albert (62.), Godó (64.).

Kiállítva: Deák (90.).

Jók: mindenki (Albert a mezőny legjobbja), ill. Deák, Daróczi, Fórizs, Belovai.

Bernát Péter: – Minden csapatrészben jó teljesítményt hoztunk, két szép gólt szerezve nyertük meg a mérkőzést.

Podonyi Norbert: – Igazi rangadót játszottunk. Sajnos egy háromperces rövidzárlat volt a játékunkban, ez nem fér bele.

Deszk 0 (0)

Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. 1 (0)

Deszk, 80 néző. Vezette: Sebestyén László – kiválóan (Berger, Apró).

Deszk: Nagy G. – Németh Z., Gémes, Teschner, Török Gy., Hovanyecz, Adamov, Földi (Télessy, 75.), Varnyú (Markovics, 25.), Mezei (Fóris, 67.), Huszti. Edző: Papp Endre.

Szeged-Csanád GA II.: Molnár F. – Bokros, Papp D., Lestyán, Kapic (Holcsik, a szünetben), Mohl, Szűcs Zs. (Veszelka, 85.), Dobronoky, Csípai (Bojtos, 65.), Ábrahám, Ludánszki. Edző: Andorka Péter.

Gólszerző: Holcsik (83.).

Jók: mindenki (Nagy G., a mezőny legjobbja), ill. Ábrahám, Holcsik, Csípai.

Kiállítva: Németh Z. (93.), ill. Ludánszki (90.).

Papp Endre: – Dávid és Góliát harcát láthattuk, ahol magunkból kihoztuk a maximumot. A mai napon maximum egy góllal volt jobb a Grosics „Akadémia”.

Andorka Péter: – Szerencsére az egy-nulláért is három pontot adnak. Az eredmény nem tükrözi a helyzeteket és a játék képét.

ContiTech-Apátfalva 2 (1)

Makó II. 3 (1)

Apátfalva, 100 néző. Vezette: Dobai János – jól (Bartucz, Kócsó).

Apátfalva: Szénási – Csávás, Varga V. (Radnai, 90.), Beke, Rácz M., Cseszkó, Rakity, Varga Cs., Megyesi (Erdélyi, 66.), Juhász D. (Fodor R., 90.), Posztós. Edző: Erdélyi Mátyás.

Makó II.: Köteles – Rau, Giba (László, 82.), Gera (Szilvási, 88.), Kardos (Guti, 72.), Baranyi, Bakos, Vas, Bartucz (Tamás, 77.), Bohák D. (Bán, 88.), Kórász. Edző: Koczkás Zoltán.

Gólszerzők: Rácz M. (21.), Beke D. (65.), ill. Bakos A. (16.), Juhász D. (56., öngól), Vas K. (87.).

Jók: Csávás, Megyesi, ill. Baranyi, Rau, Kórász, Bartucz.

Erdélyi Mátyás: – Tettünk még egy lépést. Köszönjük Megyesi Martinnak, hogy itthon volt!

Koczkás Zoltán: – Nehéz mérkőzésen nagyon fontos három pontot szereztünk. Ezzel a győzelemmel nyugodtabban játszhatunk a következő fordulóban.

Szentesi Kinizsi 1 (1)

Hódmezővásárhelyi FC II. 4 (2)

Szentes, 150 néző. Vezette: Ruzicska Máté – jól (Juhász, Mucsi).

Szentesi Kinizsi: Tóth L. – Varga A. (Bartucz, a szünetben), Berta, Mészáros M., Dovics (Köteles, 75.), Frank (Piti, 71.), Lőrincz, Prozlik, Lázár, Szarvas, Bertók G. (Péter, a szünetben) Edző: Bány Tamás.

HFC II.: Heckó – Tóth J., Rajsli, Nagy Att. (Árgyelán, 77.), Rostás (Urbán, 84.), Papp E., Orovecz, Hajdú (Babcsán, 77.), Kecskeméti (Tóth I., 73.), Papp M. (Paku D., 73.), Becsek. Edző: Bacsa Zsolt.

Gólszerzők: Frank B. (13.), ill. Papp E. (8.), Kecskeméti (20.), Papp M. (69.), Paku D. (83.).

Kiállítva: Szarvas (80.).

Jók: Prozlik, ill. mindenki.

Bány Tamás: – Két meccsen kilenc gólt kaptunk, ami botrányos, megengedhetetlen!

Bacsa Zsolt: – Végig kontroll alatt tartottuk a mérkőzést, ilyen arányban is megérdemelten nyertünk. Gratulálok a csapatnak!

UTC 1 (1)

Mórahalom 3 (0)

Szeged-Újszeged, 50 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Gargya, Farkas).

UTC: Mészáros – Szántó, Zsömbörgi, Péczely (Sarnyai, 84.), Sós, Mohammadreza (Kopasz, 57.), Zsilinszki, Palakovics, Pesti, Varga L. (Tekeli, 60.), Schneider. Játékos-edző: Szántó Dániel.

Mórahalom: Szatmári – Kókai (Baji, a szünetben), Tóth M. (Király, a szünetben), Gercsó (Malatinszki D., 64.), Papp D., Suhajda (Bokányi, a szünetben), Kiss M., Kemenczés, Fátyol, Malatinszki Á. (Fődi, a szünetben), Kis L. Edző: Hódi Mihály.

Gólszerzők: Szántó (43.), ill. Fátyol (51., 89.), Baji (93.).

Jók: Mészáros, Varga L., Zsömbörgi, Sós, Szántó, ill. Fátyol, Baji, Fődi.

Szántó Dániel: – Egy erős csapat ellen rászolgáltunk volna a döntetlenre, ami nüanszokon múlott.

Hódi Mihály: – Gratulálok az UTC-nek a csupaszív játékához, megnehezítették a dolgunkat! Próbáltunk mindenkinek lehetőséget nyújtani, izzadtságszagú győzelmet arattunk.

Bordány 2 (2)

DAFC Szeged 0 (0)

Bordány, 100 néző. Vezette: Maurer János – jól (Fodor, Burzon).

Bordány: Csúri – Denkovity, Farkas F., Márki, Fodor, Szűcs D., Meszes, Ábrahám, Mihalkó, Valach, Bozsó. Játékos-edző: Vasas Gábor.

DAFC: Grund – Nagy M., Fekete Á., Kis B., Kovács P., Pető, Faragó, Petőfi, Baka, Görbe, Masa. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Meszes (19.), Mihalkó (32.).

Jók: mindenki, Nagy M., Rádóczi, Görbe.

Vasas Gábor: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez! Külön öröm számomra, hogy Meszes Patrik tizenhat évesen remek játékkal és góllal debütált első felnőtt meccsén. Sok sikert kívánok a DAFC csapatának a továbbiakban!

Terjéki Tamás: – Hiába akart a csapat és birtokoltuk többet a labdát, de ez a gólszerzéshez kevés volt. Rendezzük a sorokat, és megyünk tovább.

A 6. forduló programja:

Péntek, 16 óra: Szeged-Csanád Grosics Akadémia II.–Bordány. Szombat, 16 óra: Makó II.–SZVSE-PizzaMonster, Kiskundorozsma–Deszk, DAFC Szeged–Tiszasziget, Algyő–Szentesi Kinizsi, Hódmezővásárhelyi FC II.–Mórahalom. 18 óra: ContiTech-Apátfalva–UTC.

Tudósítóink:

Megyei I. osztály: Bernát Péter (Tiszasziget), Papp Endre (Deszk), Erdélyi Mátyás (Apátfalva), Bány Tamás (Szentes), Szántó Dániel (UTC), Vasas Gábor (Bordány).