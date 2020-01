Két szegedi röplabdázó a válogatottakban

A Szegedi RSE két tehetsége is korosztályos röplabda-válogatottba került: Szatmári Júlia már a szűk, Eb-selejtezős keretbe is meghívót kapott, és hosszú távon Pintér Barnabás is a kontinensviadalra hangol a nemzeti csapattal.

Az utóbbi években már rendszeresen adtunk hírt arról, hogy egy-egy tehetséges röplabdázó korosztályos válogatottba került a Szegedi RSE utánpótlásából, most viszont a klub két ifjú titánja is ott van a nemzeti csapatban. A klub egyik büszkesége, Szatmári Júlia az U17-es válogatott szűkített keretébe is be­került, és az Európa-bajnoki kvalifikációt már ezen a héten kiharcolhatják a lányok, hiszen ez lesz a horvátországi MEVZA torna győztesének jutalma. – A csoportkörben Izrael, Szlovénia és Szlovákia lesz az ellenfelünk. Szeretnénk minél előbb végezni, de majd csak az első meccsek után lehet reális célkitűzést megfogalmazni. Nagyon örültem, hogy bekerültem a szűk keretbe, ugyanis tavaly lemaradtam erről a lehetőségről – nyilatkozta a 15 éves center. Az U15-ös korosztályhoz tartozó Pintér Barnabás tavaly már stabil válogatottnak számított, a két ünnep között pedig az olaszországi Winter Cupon is a nemzeti csapat tagja volt. – A válogatottja most még építkezik, jövőre szerepel majd a csapat Eb-selejtezőn – árulta el Pintér edzője, Csányi Dániel. – Minden megvan Barnabásban, hogy szép pályafutása le­­gyen, hiszen feladó poszton ma­­gasnak számít, remek alkata van, jó a labdaérzéke. Tehetséges, és csak jó híreket kapunk róla a válogatott háza tájáról – büszkélkedett a tréner.