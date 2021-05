Ki ül Európa tetejére?

Sikerül-e végre révbe érnie a Manchester Citynek, vagy Thomas Tuchel ismét megtréfálja Pep Guardiolát? Ez a kérdés a ma esti Bajnokok Ligája-döntőjében.

A Manchester City a huszonharmadik klub lehet, amelyik BL-t nyer, ha le tudja győzni a Portóban megrendezett fináléban a Chelsea-t. Az előző két újonc viszont kikapott a döntőben, tavaly a most éppen a Chelsea-t irányító Thomas Tuchel szenvedett vereséget a PSG-vel a Bayern München elleni döntőben.

– Egy klub történetében az első BL-döntő mindig különleges alkalom, ennél már csak az lenne különlegesebb, ha ez egyben az első BL-győzelmet is jelentené. Remélem, ez is történik szombaton – kezdte Méhes Gábor, lapunk korábbi munkatársa, a Sport TV kommentátora.

– Egy olyan klubnál, amelyik ennyit invesztált a csapatba, és hosszú évek óta kergeti az álmot, hogy megnyerje ezt a sorozatot, ennek a meccsnek az értéke hatványozódik. Úgy gondolom, nem számít, hogy a Chelsea nyerni tudott az FA-kupa-elődöntőben és a bajnokságban is a két csapat legutóbbi két mérkőzésén, mert mindkét alkalommal egy felforgatott City futott ki a pályára. Guardiola levegőt sem véletlenül vesz, főleg a bajnoki meccsen nem akart semmilyen kártyát felfedni, és bizonyára a BL-döntő járt már a fejében. Ezen a két meccsen a Chelsea erősebb volt a középpályán, és azt gondolom, most is az a csapat nyeri majd a döntőt, amelyik a középpályán jobban teljesít. Biztos, hogy Thomas Tuchel tanult a tavalyi BL-döntőn elszenvedett vereségből, de finálés tapasztalattal Guardiola sem áll rosszul, egyben örülnék, ha bizonyítaná: nem csak a Messi-féle „arany Barcával” képes nyerni – fejtette ki Méhes Gábor.

A hétvégén rendezik a női ké­­zilabda Bajnokok Ligája né­­gyes döntőjét is, amelyet a Sport TV-n Méhes Gábor közvetít majd: így reményét fejezte ki, hogy akárcsak a futball BL-döntőben, úgy a 18 órakor kezdődő Vipers Kristiansand–CSZKA Moszkva női BL-elődöntőben sem lesz hosszabbítás, hogy időben be tudjon kapcsolódni a City és a Chelsea meccsébe.

–Nem szeretném, ha tizenegyesek döntenének, mert ezzel a Citynek akadtak gondjai a szezon során, azaz jó lenne, ha legrosszabb esetben is 120 perc alatt eldőlne a BL-finálé. A Manchester United szerdai veresége az Európa-liga döntőjében intő jel lehet a City számára, mert ott is a United volt az esélyesebb, ahogyan a fogadóirodák most a Cityt is annak tartják – zárta Méhes Gábor.

A Bajnokok Ligája döntője 21 órakor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.