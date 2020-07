Kialakult a labdarúgó másodosztály mezőnye

Remek mezőny gyűlt össze az augusztus 2-án induló labdarúgó Merkantil Bank NB II-re, amely sok érdekes párharcot és még több izgalmas, a feljutás miatt feszült mérkőzést tartogat a szegedi szurkolóknak is.

Mint ismert, a labdarúgó NB I utolsó fordulójában dőlt el, melyik lesz a másik kieső csapat a Kaposvár mellett. A záró 90 percek előtt az Újpestnek minimálisan kellett aggódni amiatt, hogy elbúcsúzik, és a Kaposvárt fogadva 5–0-ra nyert. A Kisvárdának nem volt szabad kikapnia Diósgyőrben, és ezt a feladatot a 2–0-s sikerrel teljesítette is.

A legtöbb izgalom a Debrecen–Paks mérkőzésre maradt. A csak magyar játékost foglalkoztató vendégek vezetést szereztek a meccs elején a topolyai születésű Könyves Norbert révén, és a hazaiak csak egyenlíteni tudtak (1–1), így 27 év után a Debrecen kiesett az NB I-ből.

A fentiek leírása azért volt fontos, mert így kialakult a labdarúgó Merkantil Bank mezőnye, és bizony a Szeged-Csanád Grosics Akadémia az augusztus 2-án kezdődő idényben több pikáns kis derbire is készülhet. A Vasas elleni párharcok mindig nézőcsalogatók, ahogy a Békéscsaba vagy a Nyíregyháza elleni csaták is, az új mezőny ismeretében pedig készülhetünk további remek találkozókra. Debrecennek például két csapata lesz a második ligában: az NB I-ből kiesett DVSC és az NB III-ból feljutott DEAC. Aztán itt van a nagy múltú Pécs is, amely szintén alulról érkezve várja a rajtot, a harmadik újonc pedig a Szentlőrinc lesz. Ne feledkezzünk el a nagy múltú Győrről vagy a Szombathelyi Haladásról sem.

A Soroksár, a Dorog, a Budaörs, az Ajka, a Szolnok, a Csákvár, a Gyirmót, a Siófok és a Kazincbarcika már több, kevesebb ideje tagja az NB II mezőnyének, a Kaposvár most esett ki, így vele teljes a másodosztály 20 csapatos mezőnye.

Nem túlzás már most kijelenteni, a következő NB II-es idény bőven tartogat olyan meccseket, amelyekre ismét sokan lesznek kíváncsiak a Szent Gellért Fórumban. És amíg az NB I-ben – természetesen nem lebecsülve az elért sikereiket – lesz mondjuk egy Budafok–Kisvárda vagy egy Paks–Puskás Akadémia találkozó, addig az NB II-ben hétről hétre egykori hazai futballfellegvárak, NB I-es bajnokok, megyeszékhelyek csapatai csapnak majd össze az elsőségért, a feljutásért vagy a kiesés elkerüléséért.