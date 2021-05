Kicsit átalakul a keret, fény derült a szegedi férfi-vízilabdacsapat távozóira

Négy játékos távozik a nyáron a Szegedi VE férfi-vízilabda­csapattól, míg Kiss Csaba visszavonult és vezetőedzőnek áll. A klub magyar válogatott centere 2023 nyaráig hosszabbított, akárcsak a házi gólkirály, Kürti Dominik.

Vízilabda, SzegedOB I.-es tagsága egy percig sem volt veszélyben a Szegedi VE férfi-vízilabdacsapatának, amely huszonnégy pontot gyűjtve a tabella 13. helyén zárta a május elsején befejeződött bajnokságot.– Ez az idény mindenkinek nagyon furcsa és nehéz szezon volt a koronavírus-járvány miatt, így a legfontosabb, hogy a bajnokság végigment – kezdte visszatekintését a Szegedi VE csapatmenedzsere, Juhász Zsolt. – A magyar kupában a kilencedik helyen végeztünk, ez is mutatja, ha minden ideálisan alakul, az OB I.-es tabellán is előrébb végezhettünk volna. De a sportban nincs ha. Voltak jó meccseink, azonban el kell ismernünk, hogy több olyan mérkőzésünk is volt, amelyet mi rontottunk el. Az a lényeg, hogy a következő szezonban is a legjobbak között szerepelhetünk, egy olyan létesítményben, amely ma Magyarországon az egyik legmodernebb – folytatta értékelését Juhász Zsolt.

A nyáron több változás is lesz a csapat környékén, hiszen a vezetőedzői pozícióban a visszavonuló klasszis, Kiss Csaba váltja a civil foglalkozására koncentráló Szabó Zoltánt.

– Nagyon köszönjük az elmúlt két évet Zolinak, mindkétszer elértük a minimális célunkat, a bennmaradást. Idei legnagyobb eredményünk viszont, hogy Sánta bemutatkozott a válogatottban, valamint húsz szegedi fiatal debütált a felnőtt OB I.-ben. Bizonyították, hogy lehet rájuk számítani, támaszkodni. Ez egyedülálló, Kiss Csabával is ez lesz a célunk

– beszélt a sikerekről.

Természetesen a medencében is lesznek változások. Palotás Gergely, Farkas Kristóf, Somlai Tamás és Börcsök Milán távozik, míg Kiss Csaba abbahagyta az aktív játékot. Kürti Dominik és Sánta Dániel 2022 nyarán lejáró szerződését egy évvel már most megújították, ami így immár a 2022–2023-as szezon végéig szól. A szegedi utánpótlás tehetsége, Lakatos Soma hároméves szerződést kötött az SZVE-vel, de a következő esztendőben is a Tiszavirág Sportuszoda lesz a vízilabdás otthona Tóth Gyulának, Baj Marcellnek, Boros Tamásnak, Mekkel Máténak, Horváth Zsombornak, Molnár Dávidnak és Katona Bálintnak.

– Nagy-nagy köszönet jár mindenkinek, hiszen ebben a nehéz időszakban is mindent megtettek az eredményességünkért. Sok sikert kívánunk távozóinknak! Új nevekkel egyelőre nem tudok szolgálni, de jól állnak a dolgaink, így hamarosan jelentkezünk velük. Fiatal, tehetséges magyar pólósokkal vagyunk kapcsolatban, akik maximálisan beleillenek abba a koncepcióba, amelyet mi, a Szegedi Vízilabda Egylet képviselünk

– mesélt bizakodóan Juhász Zsolt csapatmenedzser az új igazolásokról.