Kihagyta a lehetőséget a Szedeák

Tízpontos hátrányát ugyan ledolgozta a Naturtex-SZTE-Szedeák a Kecskemét ellen, de az első perceket leszámítva egyszer sem tudott vezetni a mérkőzésen. Andjelko Mandics csapata ezzel harmadik bajnokiját is elveszítette, és nem áll könnyű folytatás előtt.

Pedig nem így indult. 5-0-ra vezetett a Naturtex-SZTE-Szedeák, és ugyan akadt egy kis megingása a csapatnak a Kecskemét elleni mérkőzés elején, de végig ott volt ellenfele nyomában Andjelko Mandics együttese. Volt tíz pont is a hátrány, a kecskemétieknek jöttek a triplák, de mintha Bozo Djuraszovics kiesése még inkább összekovácsolta volna a vendégeket.

– Küzdelmes mérkőzés volt, de a két csapat stílusából kiindulva erre is számítottunk – kezdte a találkozót követően Kerpel-Fronius Balázs, a Naturtex-SZTE-Szedeák játékosa, majd hozzátette: annak ellenére sem adták fel egy pillanatra sem, hogy többször is nagyobb hátrányba kerültek a mérkőzés során.

A tizenkét kihagyott büntető mellett egy dolog még bizonyára szerepet játszott abban, hogy elmaradt a szegedi győzelem. Hiába álltak ott az esély előtt, Wirth Ádáméknak egyszer sem sikerült átvenniük a vezetést, márpedig lélektanilag ez sokat jelenthetett volna. Nem véletlen, hogy a találkozót követően Forray Gábor is ennek jelentőségét hangsúlyozta, hiszen a vendégek trénerének is akadtak izgalmas pillanatai, még ha a végeredmény nem is ezt sugallja.

– A kulcspillanatokban nem tudtunk pontot szerezni, hiába vehettük volna át a vezetést, nem sikerült ezt megtennünk. A túloldalon is hibáztunk, hasonló helyzetben nem sikerült kivédekezni egy-egy támadást sem, a Kecskemét pedig van olyan rutinos csapat, hogy ezeket a dolgokat kihasználja, és a maga javára fordítsa a mérkőzést – értékelt Kerpel-Fronius Balázs.

A Szedeákra nem vár könnyed folytatás, hiszen pénteken az idei szezonra komoly célokat kitűző Alba Fehérvár vendégei lesznek, a Jesús Ramírez által irányított együttes a nyitófordulóban Szolnokon dobott egy százast az Olajbányásznak, azaz semmivel sem ígérkezik könnyebb feladatnak, hogy a negyedik bajnokiján szerezze meg szezonbeli első sikerét a Tisza-parti gárda.