Kilenc versenyző képviseli az MVM Szeged VE-t Koppenhágában

Mától vasárnapig tart a felnőtt, gyorsasági és parakenu-világbajnokság Dániában: a koppenhágai versenyen összesen kilenc versenyző lesz ott az MVM Szeged VE színeiben, köztük a mindössze 16 esztendős Kiss Ágnes is.

Az MVM Szeged VE-t összesen kilenc versenyző képviseli majd a koppenhágai vb-n. A szegediek közül először holnap reggel Suba Róbert száll majd vízre az előfutamban, őt Rescsik Csaba kö­veti, a délelőtt folyamán pedig a középfutam is következhet számukra.A mezőnyben ott lesz a csupán 16 esztendős Kiss Ágnes is, aki az ifjúságiak mezőnyében világbajnoki címet szerzett a C1 500 méteres számban Portugáliában, most viszont a felnőttek között is megmérettetheti magát. Nem sokkal később száll majd vízre Kocsis Ádám a C2 férfiak 1000 méteres előfutamában, majd Nádas Bence is megkezdi szereplését a világbajnokságon a K4 férfi 500 mé­teren, ahol az egység tagja lesz a győri színekben versenyző, algyői Kopasz Bálint is.

Pénteken immáron olimpiai bajnokként versenyezhet Kárász Anna a K4 női 500 méteres előfutamban, és ugyanezen a napon reggel lesz érdekelt a C2 női 200 méteres előfutamban az U23-as vb-ről három aranyéremmel ha­­zatért Nagy Bianka, aki sérüléséből visszatérve ért el remek eredményt. A szegediek közül legkésőbb Zombori Dominik lesz érdekelt a C4 férfi 500 méteren, szombaton.

A holnapi menetrend:

9.05: Suba Róbert (KL1 férfi 200 méter előfutam).

9.15 Rescsik Csaba (KL2 férfi 200 méter előfutam).

12.21: Kiss Ágnes (C1 női 500 méter előfutam).

14.21 Slihoczki Ádám–Kocsis Ádám (C2 férfi 1000 méter előfutam).

15.03 Nádas Bence–Kopasz Bá­­lint–Csizmadia Kolos–Gál Péter (K4 Férfi 500 méter előfutam).

16.05 Suba Róbert (VL2 férfi 200 méter előfutam).

16.15 Varga Katalin (KL2 női 200 méter előfutam).