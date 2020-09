Kis Máté és Magyar Kinga péntek este Budapesten lép szorítóba

Hosszú idő után újra profi mérkőzést játszik a Szeged BC ökölvívója, Kis Máté (27), aki ma egy gálán lép a kötelek közé. Az eseményt a Sport1 TV élőben közvetíti.

Budapesten, az Arena Hallban rendezik meg azt az ökölvívógálát, amelyen a szegedi Kis Má­­té is szorítóba lép. Ellenfele a kubai származású, német istállónál bokszoló, kubai–magyar kettős állampolgárságú Ericles Torres Marin lesz, aki Budapesten készült, a mérlege pedig 36 mérkőzésen 20 győzelem, 15 vereség és 1 döntetlen. A Szeged BC öklözője, aki a New School Promotion istálló színeiben vívja majd az újabb mérkőzését, eddig még veretlen, hiszen 18 meccsből 16-ot megnyert, és kétszer döntetlenezett.

– Sajnos sok idő, majdnem egy év kimaradt a legutóbbi mérkőzésem óta: tavaly októberben bokszoltam legutóbb a profi mezőnyben a cseh Karel Horejsek ellen – mondta Kis Máté lapunknak.

– Nagyjából hat-nyolc hetet készültünk erre a mérkőzésre, és ebben voltak futógyakorlatok, erősítések, pörgetések, sparringok is. Szerencsére a Szeged közeli környező településeken is szívesen láttak minket, illetve Budapesten a Madárfészekben szintén tudtam felkészülési meccseken gyakorolni. Jó formában érzem magam, rengeteget készültem, és izgatott vagyok. Várom, hogy a közönség újra láthasson a ringben: meg akarom mutatni, mit is tudok. Hat menetes felhozó meccsről beszélünk, és nekem is óvatosnak kell lennem a kihagyás miatt, de a ringrozsdát le kell rázni. Hogy mi a jövő terve? Az év végén szeretnék még egy mérkőzésen szorítóba lépni, majd ha minden jól megy, akkor a jövő év elején megint jöhet egy címmérkőzés.

A kubai származású öklöző fordított alapállású, és a két sportoló nagyközépsúlyban küzd majd meg egymással.

A fight cardban Kis mérkőzésén kívül még további kilenc találkozó is szerepet kap, és a szorítóba lépők között ott lesz a Global Sport Event Kft. szegedi bokszolója, Magyar Kinga is, aki a profik mezőnyében bemutatkozó Leszkó Éva ellen meccsel.

– Eléggé beszűkültek a lehetőségeink a vírus miatt, mert külföldről bizonytalan ellenfelet szerezni – Simon Zsolt, Magyar Kinga edzője. – Remélem, a riválisa azt hozza, amit az amatőrök között, mert akkor jó meccsre van kilátás. Lesz egy debütálónk is: Székely Tamás az első profi mérkőzésére készül.

Az eseményt a Sport1 TV élőben közvetíti 20 órától.