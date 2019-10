Kiss Csaba szerint remek társaságot alkot a Szegedi FVCS

Hatalmas csatában szenvedett 7-6-os vereséget a Szegedi FVCS az OB I-es bajnokság 5. fordulójában a Pécs ellen. A hazai meccsen közel állt a pontszerzéshez az újonc. A bajnokságban hosszabb szünet következik.

Néhány másodperc és pár centi kellett volna a pontszerzéshez a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat számára a Pécs elleni hazai OB I-es meccsen. A vendégek 7-6-ra nyertek, azonban az utolsó támadás a szegedi együttesé volt, de ezt nem sikerült gólra váltani, így nem jött össze a bravúr. Most november 2-áig szünet van a bajnokságban, ekkor majd Tatabányán szerepel a Szeged.

– Jól jön a pihenő most – kezdte a beszélgetést a csapat legrutinosabb játékosa, az egykori válogatott Kiss Csaba –, mert egy hosszú sorozaton vagyunk túl. Többen nem vettek még részt ilyen komoly menetelésben, nem kaptak ilyen komoly terhelést. Jó lett volna hat ponttal zárni az eltelt időszakot, végül három jött össze, de a játékunkra mindenképpen lehet építeni. Remek társaság jött össze, a fiatalok és a légiósok is gyorsan felvették a ritmust, számomra is kellemes meglepetés volt minden játékos. Sohasem könnyű egy népes keretet összefogni, mi is tizennyolcan vagyunk, sok-sok egyéniséggel, de mégis gyorsan összecsiszolódtunk. A Debrecen ellen kimondottan jól játszottunk, nyertünk, ez fontos volt. A Pécs ellen pedig megvolt az esélyünk, megnehezítettük egy olyan csapatnak a dolgát, amely évek óta együtt játszik, megbontottuk a játékukat. A védekezésünk remekül működött, csak hét gólt kaptunk, sajnos támadásban voltunk bizonytalanabbak, de semmi gond, rengeteg meccs van még hátra.

Kiss Csaba két év szombathelyi szereplés után tért vissza nevelőklubjába. A 41 éves játékos fizikálisan még mindig topon van.

– Sokat köszönhetek azoknak a nyaraknak – zárta a be­szélgetést a balkezes játékos –, amelyeket a válogatottnál töltöttem. Még most is ez az alap rengeteget jelent. Nincs semmi gond, továbbra is motivált vagyok, élvezem a vízilabdát. A játék mellett az edzősködés is fontos számomra, az SZVPS serdülőcsapatának a munkáját irányítom, amit szintén nagyon élvezek.

A bajnokság állása, A csoport: 1. FTC 15 pont, 2. Szolnok 15, 3. Miskolc 12, 4. UVSE 6, 5. Pécs 6, 6. Szegedi FVCS 3, 7. Debrecen 3, 8. Tatabánya 0.