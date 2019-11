Kiss Norbert idén másodszor lépte át a sokaknak elérhetetlen álomhatárt

Idén másodszor jutott tétmérkőzésen 700 fa fölé a Szegedi TE hatszoros világbajnok tekése, Kiss Norbert (39), aki szerint sok mindennek kell együtt jól alakulnia ahhoz, hogy valaki átlépje ezt a bűvös határt.

Szép nagy és színes számok díszítik az újszegedi teke- és bowlingcentrum egyik oldalfalát, utalva a létesítmény tekés pályacsúcsára. 735 fa, Kiss Norbert – emlékeztet a felirat.

A világ élvonalába tartozó tekések egykor – amikor még fejenként 200 dobás volt egy mérkőzés – az 1000 fát igyekeztek elérni több-kevesebb sikerrel. Aztán csökkent a dobásszám 120-ra, és jöttek az újabb célok. Sokáig a 600 fa volt az elérhetetlen, sőt manapság is több olyan hely van, ahol megküzdenek érte a játékosok, ám a technika, a pályák és az eszközök fejlődésével új cél lebeg a legjobbak előtt: a 700 fa. Bár akadnak már jócskán példák ennek felülmúlására, ahhoz, hogy valaki elérje, több mindennek is együtt kell állnia.

A fentebb említett Kiss Norbert, a Szegedi TE hatszoros világbajnoka azok közé tartozik, akinek már nem egyszer összejött a 700 fa. Legutóbb éppen a Ferencváros elleni bajnokin, amelyen 703 fáig jutott.

– A pályafutásom során nem sokszor jutottam el a 700 fa fölé, nagyjából a hatodiknál járhatok, ebből másodszor idén: a nyári felkészülési világkupaversenyen, a szlovákiai Podbrezován 706 fáig jutottam – emlékezett vissza Kiss. – Ahogy közeledett a meccs, úgy éreztem egyre inkább, hogy képesek lehetek újra rá. Ennek szellemében edzettem, plusz kellett hozzá a jó pálya, és a reggeli ébredés is fontos volt. És kellett egy jó csapat ellenfélként, a Ferencváros, amely extra motivációt ad. Összesen 20 kilencest ütöttem, ez pedig ekkora összteljesítménynél nem kiugróan magas. Viszont biztosan vettem a ziccereket, az egyszerű állásokban keveset rontottam. De még így is volt hiba a játékomban, és ez nem túlzott maximalizmus, hanem tény, hogy még ez is belefért. Szépen búcsúztam a bajnokságtól.

A Szegedi TE-re már csak két Bajnokok Ligája-mérkőzés vár a szerb KK Beograd ellen.

– Nem várt vereség volt a Répcelak elleni, de jól kijöttünk belőle, és az utána következő két meccsen már látszott, összeszedtük magunkat. A BL-ben még van két mérkőzésünk: a hazai az első, és minél nagyobb arányú sikert kellene elérni. A szerbiai játékosok ismerhetik a pályánkat, hiszen járnak hozzánk a januári világranglista-versenyre, de annyira nem, mint mi. Tovább kell jutnunk – mondta Kiss.