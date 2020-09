Kiütéses makói siker a megyeegyben

A megyei I. osztály 6. fordulójában nagyon hamar eldőlt a szomszédvári rangadó, a Makó ugyanis az első negyedóra végére már 3–0-ra vezetett az Apátfalva ellen. A Maros-partiak a folytatásban sem vettek vissza, és újabb kiütéses győzelmet arattak, ezúttal tízet lőttek a meccsen Varga Csaba kiállítása miatt megfogyatkozó ellenfelüknek, viszont öt meccs után továbbra is érintetlen a kapujuk.

Mindezek mellett továbbra sem a Makó vezeti a bajnokságot, hiszen a Tiszasziget is magabiztos győzelmet aratott a Csongrád ellen. Bár a szünetben csak egy góllal vezetett Bernát Péter csapata, a fordulás utáni percekben eldöntötte a mérkőzést, így bár egy meccsel többet játszott, de a tabella élén áll. A Csongrád hatodik meccsét is elveszítette a bajnokságban.

Zsinórban negyedjére nyert, és már harmadik a Szentes, és a Székkutas is fentebb lépett a tabellán, miután péntek este többek között Rácz Dezső mesterhármasának köszönhetően legyőzte a Szeged-Csanád GA II.-t.

Őrült meccset játszottak Mórahalmon, ahol a hazaiak 4–1-re is vezettek, mégis a HFC II.-é lett a három pont. Nem tudta kihasználni emberelőnyét az Algyő az UTC ellen, Kiskundorozsmán pedig nem született gól.

Szeged-Csanád GA II. 2 (0)

Székkutas 4 (2)

Szeged, Szent Gellért Fórum, 50 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – jól (Bartucz, Kócsó).

Szeged-Csanád GA II.: Zékány – Tóth J., Bojtos, Csípai, Korosztil (Szűcs Zs., a szünetben), Mészáros G., Torda, Csizmadia (Varga Á., 84.), Masa (Csorba, 58.), Paublusztig, Kis B. Edző: Muzsnay Zsolt.

Székkutas: Juhász – Kis Á. (Barna Á., 60.), Borbás, Kis D., Daraki, Kovács R., Kolozsvári, Szántó, Rakozov (Bartyik N., 74.), Szabó M., Rácz D. (Zsoldos, 84.). Játékos-edző: Bartyik Norbert.

Gólszerzők: Szűcs Zs. (60., 72., az elsőt 11-esből), ill. Rácz D. (39., 43., 70.), Szántó (56.).

Jók: mindenki, ill. Rácz D., Kovács R., Szabó M.

Muzsnay Zsolt: – Rengeteg helyzetünk volt, de nagy hibákat követtünk el, három gólt is beadás után kaptunk. Hiába küzdöttünk, kihagytuk a lehetőségeinket.

Bartyik Norbert: – Az első percekben még megilletődöttek voltunk, utána elhittük, hogy lehet itt keresnivalónk, és szép győzelmet arattunk.

Tiszasziget 6 (1)

Csongrád-Kunság Aszfalt 0 (0)

Tiszasziget, 150 néző. Vezette: Bálint Dániel – jól (Fodor, Burzon).

Tiszasziget: Kiss D. – Papp Á., Skribek B. (Szilágyi, 57.), Szalai (Szűcs T., 62.), Bálint D., Skribek Á., Albert, Farkas F., Kökény (Bánóczki, 62.), Gyurkovics (Bernát, 75.), Godó. Játékos-edző: Bernát Péter.

Csongrád: Stankovics – Túri, Mészáros M., Kanász-Nagy, Lévai, Deli, Sándor (Jovan, 67.), Szántai-Kis (Farkas M., 84.), Szőrfi, Borda, Berkes (Szalkai-Szabó, 57.). Edző: Dósa-Rácz Pál.

Gólszerzők: Godó (38.), Kökény (47.), Gyurkovics (48.), Bernát (77., 85.), Bálint D. (88.).

Jók: Kökény, Albert, Godó, ill. Szántai-Kis, Szőrfi.

Bernát Péter: – Nehezen találtuk a ritmust a meccs elején, a szünet után azonban gyorsan eldöntöttük a meccset. Nyugodj békében, Udvari Szabi!

Dósa-Rácz Pál: – Az első félidőben irtó büszke voltam a játékosaimra, a másodikban látottak alapján Győrfi Pál szavai jutottak eszembe: miért nem maradtunk otthon?

Kiskundorozsma 0

Foliaplast-Bordány 0

Szeged-Kiskundorozsma, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – közepesen (Halász, Aczél).

Kiskundorozsma: Rozs E. – Ottlik Máté, Molnár K., Bodonji, Szecskó, Ottlik Márk, Molnár O., Kalapács (Papp N., 70.), Veszelka (Heipl, 84.), Lóki, Fülöp. Edző: Szabó Zsolt.

Bordány: Vasas – Szűcs D. (Abadzic, 80.), Fodor, Mihalkó (Káposzta, 54.), Fátyol (Denkovity, 90.), Kis L., Visnyei, Márki, Lőrinc, Szücs Sz., Virág. Edző: Tóth János.

Jók: Rozs, Lóki, Fülöp, ill. Márki, Kis L., Szücs Sz.

Szabó Zsolt:– Ezen a mérkőzésen nem játszottunk azon a szinten, amelyen szeretnénk, de küzdöttünk és akartunk, nem kaptunk gólt. A gólszerzés nem megy, ezen változtatnunk kell, várjuk vissza sérülteinket.

Tóth János: – Inkább veszítettünk két pontot, mintsem nyertünk egyet.

Mórahalom 4 (3)

Hódmezővásárhelyi FC II. 5 (1)

Mórahalom, 200 néző. Vezette: Stefánovits Gábor – kiválóan (Rácz, Harsányi).

Mórahalom: Vígh – Budai, Baji, Király, Suhajda, Kemenczés, Malatinszki Á. (Tóth M., a szünetben), Kiss M., Bokányi, Papp D., Szalma. Edző: Hódi Mihály.

HFC II.: Kandó – Rau, Pacskó, Marton, Papp M. (Nagy A., a szünetben), Sindel, Selyem, Bartyik R., Ugrai, Molnár Á., Mohácsi (Antal, 90.). Edző: Vinnai István.

Gólszerzők: Bokányi (34.), Szalma (37., 11-esből), Király (45.), Papp D. (54.), ill. Sindel (41.), Mohácsi (56., 78., az elsőt 11-esből), Király (58., öngól), Selyem (82.).

Kiállítva: Marton (88.).

Jók: senki, ill. mindenki.

Hódi Mihály: – Új vírus támadta meg a csapatot, a hülyeség-vírus. Gratulálok ellenfelünknek, megérdemelten győzött!

Vinnai István: – Az első félidőben kihagytuk a helyzeteinket, majd a szünet után maximálisan működött a letámadásos játékunk. Úgy gondolom, megérdemelten nyertünk.

Szentesi Kinizsi 4 (1)

SZVSE II. 0 (0)

Szentes, 150 néző. Vezette: Dobai János – jól (Csöngető, Barta).

Szentes: Tóth L. (Kovács N., 79.) – Légrádi, Koncz Zs., Antman, Lőrincz, Prozlik, Bartucz (Péter, 57.), Lázár (Köteles, 67.), Kerepeczki, Molnár Zs. (Pálesz, 57.), Bertók G. (Szarvas, 57.). Játékos-edző: Koncz Zsolt.

SZVSE II.: Miklós – Festő-Szabó (Görbe, 59.), Márki (Szabó Á., 67.), Szilágyi, Pióker Ta. (Huszár, 81.), Kovács P., Rózsa (Vetstein, 76.), Pióker Ti., Faragó N., Hornyák (Varga K., a szünetben), Baka. Edző: Terjéki Tamás.

Gólszerzők: Koncz (45.), Légrádi (50., 11-esből), Szarvas (75.), Péter (81.).

Jók: Légrádi, Kerepeczki, ill. Kovács P., Miklós, Faragó N.

Koncz Zsolt: – Szerettük volna itthon tartani a három pontot, a helyzetek alapján megérdemelten nyertünk.

Terjéki Tamás: – Az első félidőben fegyelmezetten, de pontatlanul játszottunk, a másodikban pedig megint magunk alatt vágtuk a fát. Dolgoznunk kell rajta, hogy ne legyenek ilyen visszaeséseink, gratulálok a Szentesnek!

UTC 2 (1)

Algyő 2 (1)

Szeged-Újszeged, Kertész utca, 100 néző. Vezette: Kis Máté – kiválóan (Pap, Tihanyi).

UTC: Mészáros L. – Nagyfalusi, Szántó, Nagy-Pál, Péczely, Nagy Gergely, Sós, Kasza, Pusztai, Mohammadreza (Sarnyai, 85.), Pesti. Edző: Pálfy Zoltán.

Algyő: Nagy Gergő – Rádi, Pénzváltó, Heidrich, Daróczi (Varga G., 56.), Deák, Kovács M., Lajkó, Szil, Fórizs (Hegyesi, 63.), Jernei. Edző: Podonyi Norbert.

Gólszerzők: Kasza (30.), Szántó (73.), ill. Deák (32.), Szil (71.).

Kiállítva: Pesti (60.).

Jók: mindenki, ill. Heidrich.

Pálfy Zoltán: – A mi helyzetünkben ez egy nagyon értékes pontszerzés. Egész héten a mérkőzéstől távolmaradók jelzését kaptam, örültem, hogy ki tudtunk állni. Bízom benne, ezzel az eredménnyel átszakad a gát.

Podonyi Norbert: – Gratulálok az UTC-nek, valamint szintén gratulálok a 16 éves Heidrich Bence játékához!

Makó FC–ContiTech-Apátfalva 10–0 (4-0)

Makó, 700 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Szeles, Kócsó).

Makó: Garamvölgyi – Belanka (Sirokmán, 68.), Juhász J. (Horváth E., 64.), Buzási (Molnár O., 79.), Seres, Babolek, Varga R., Zámbori, Magyar (Illés, 75.), Gémes, Rabecz (Tamaskó, a szünetben). Edző: Siha Zsolt.

Apátfalva: Köteles – Pataki, Rakity, Frank, Béres (Horváth K., 77.), Beke, Bartucz (Mátó, a szünetben), Kardos (Radnai, 81.), Varga Cs., László (Juhász D., 32.), Kóródi. Megbízott edző: Bány Tamás.

Gólszerzők: Magyar (3., 75.), Buzási (5.), Babolek (16.), Gémes (21., 49., 77.), Belanka (65.), Horváth E. (80.), Tamaskó (81.).

Kiállítva: Varga Cs. (66.).

Jók: mindenki, ill. senki.

Siha Zsolt: – Engem is megleptek a srácok a mai meccsen. Le a kalappal előttük, hogy ilyen motiváltan futballoznak!

Bány Tamás: – Beleszaladtunk a késbe, de bízom benne, ahogy a vásárhelyi vereség után, úgy most is felállunk.

A 7. forduló programja

Szombat, 15 óra: Mórahalom–SZVSE II., Hódmezővásárhelyi FC II.–Kiskundorozsma, Székkutas–Tiszasziget, ContiTech-Apátfalva–UTC, Algyő–Szentesi Kinizsi, Csongrád-Kunság Aszfalt–Makó. Vasárnap, 15 óra: Foliaplast-Bordány SK–Szeged-Csanád GA II.