Kiváló erőfelmérő volt a szentesi atlétika verseny

Szentesen folytatódott a dél-alföldi dobóatlétika-verseny második fordulója, amelyre több mint száz versenyző nevezett a Kurca-parti városban. Pénteken Békéscsabán folytatódik a négyállomásos verseny.

– Nagyon jól sikerült a verseny­sorozat szentesi állomása, kiváló hangulatban telt, több mint száz indulóval – jegyezte meg lapunknak Benkő István, a szentesi Maximus SE elnöke. – Klubunk súlylökőitől többet várok. Télen 16.90 méterrel kez­­dett Fischer Márk, remélem, hamarosan 17 fölé kerül. Most is látszódott a versenyzőkön, hogy egy kemény, majdnem három hónapos alapozáson vannak túl. Remélem, hamarosan fellazulnak a lekötött izomkötegek – folytatta. Szentesen a nevezők száma már meghaladta a százat. Többek között Szolnokról, Veszprémből, Budapestről, Szegedről, Békéscsabáról, Győrből és Kecskemétről is érkeztek.

– A járványhelyzet miatt egyáltalán nem voltak versenyek. Szegeden is jó eredmények születtek, amelyből kifolyólag többen ráébredtek, ez a versenysorozat kiváló arra, hogy megállapítsák, hol tartanak a versenyzők a felkészülésben – nyilatkozta Benkő.

Szegedi és szentesi klubok eredményei, férfi súlylökés: 3. Fischer Márk (Maximus SE), 8. Losonczi Csongor (SZVSE). Fiú diszkoszvetés: 3. Losonczi Cs. (SZVSE). Női súlylökés: 2. Veiland Violetta (Maximus SE), 3. Váradi Krisztina (Maximus SE), 6. Losonczi Bianka (SZVSE), 9. Péter-Szabó Sára (SZVSE). Leány súlylökés: 1. Veiland. Női diszkoszvetés: 3. Losonczi B., 4. Veiland, Péter-Szabó Sára (SZVSE), 7. Kocsis Alexandra (Maximus SE), 10. Gálfi Anita (SZVSE). Férfi súlylökés (6 kg): 3. Gábor Levente (SZVSE). Férfi diszkoszvetés (1,75 kg): 2. Gábor, 3. Dudás Vencel (Maximus SE). Női súlylökés (3 kg): 3. Gálfi Anita (SZVSE). Fiú súlylökés (4 kg): 5. Dobó, 9. Nagy. Fiú diszkoszvetés (1 kg): 2. Dobó, 8. Nagy. Leány súlylökés (3 kg): 7. Kasza Melanie Lili (SZVSE). Leány diszkoszvetés (3 kg): 4. Kasza. Fiú súlylökés (3 kg): 1. Hajdú Botond (SZVSE). Fiú diszkoszvetés (0,75 kg): 4. Hajdú Botond (SZVSE). Leány Súlylökés (2 kg): 4. György Abigél Alma (SZVSE). Fiú súlylökés (2 kg): 4. Mihály Levente, 5. Darázs Donát, 6. Dobó Csanád (mind SZVSE). Fiú diszkoszvetés (0,75 kg): 4. Darázs, 6. Dobó, 7. Mihály. Leány súlylökés (2 kg): 4. Péter-Szabó A., 5. Ocskó, 6. Korom (mind SZVSE). Leány diszkoszvetés (0,75 kg): 3. Korom, 4. Péter-Szabó A., 5. Ocskó Lilien.