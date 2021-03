Komoly elismerés a Haász SZUE úszójának

Balázsra az 50 méter hát- és az 50 méter gyorsúszás számában nyújtott remek teljesítménye alapján figyeltek fel, amelyekben nagy fejlődésen ment keresztül az ifjú tehetség. Folyamatosan figyelték eredményeit a versenyeken, így kerülhetett be a válogatott keretébe.

– Amikor megkaptam a hírt, az nagyszerű érzés volt! Most is keményen dolgozok, heti négyszer edzek, mert nem érem be ennyivel, meg szeretném mutatni, hogy képes vagyok a további fejlődésre is. Minél feljebb szeretnék jutni a ranglétrán, és megragadni a válogatottban, ez most a tervem