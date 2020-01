Komoly lépés előtt áll Nagy Vilmos

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért mindennap bemutatunk egy-egy díjazottat. Hatodikként új elismerésünk, az Év Reménysége kisteleki díjazottja, Nagy Vilmos, a kisteleki Hétkerék Egyesület versenyzője kerül sorra.

Ahol elindult, ott a dobogó leg­­felső fokára állhatott: nem is volt kérdés, hogy a Kistele­­ki járásban Nagy Vilmost vá­­­lasztjuk az Év reménységének, a 12 éves kisfiú ugyanis roppant szép évet tudhat maga mögött.

A versenyszezonban összesen kilenc aranyérmet gyűjtött az amatőr kategóriában, közte a Szegeden megrendezett ju­nior országos bajnokságon és a diákolimpia döntőjében sem talált legyőzőre, valamint az amatőr Grand Prix versenysorozat összetett első helye is Vilmosé lett, aki így a Hungi Vigadóban megrendezett díj­átadónkon átvehette a CE Glass trófeáját.

Vilmos számára komoly ki­­­­hívást hoz a 2020-as eszten­­dő, hiszen a profi kategóriában ver­­senyez: a korábban a labda­rúgással próbálkozó, majd hétéves korától görkorcsolyázó fiú tervei között a dobogós hely megszerzése a cél az új idényben.

– Az amatőr kategóriából történő fellépés a profi ka­­te­­góriá­­ba nem csupán Vilmosnak, hanem minden versenyzőnek komoly megpróbáltatás. Sokéves rutinnal rendelkező versenyzők között kell helytállni hazai és nemzetközi versenyeken. Bízom benne, hogy sikerül megugrani ezt az akadályt és továbbra is töretlen mo­­tivációval dolgozhatunk együtt, re­­mél­­ve, hogy ha­­son­­­ló sikerekben lesz részünk, mint a 2019-es évben – mondta lapunknak edzője, egyben az egyesület vezetője, Csala Nikolett a 2020-as célok és tervek kapcsán.

Kisteleken nagyjából tíz éve kezdődött a görkorcsolya oktatás, egyesületi szinten pedig öt éve működnek. Csala Nikolett 2016 novemberében vette át a csapatot, rövid idő alatt pedig ha­­talmas fejlődésen mentek keresztül, már oszágos szintre jutottak. Több korosztályban, szá­­mos diákolimpia és országos bajnoki címük van mostanra. Idén szeretnének két nyári tá­bort is megszervezni, valamint a megyei diákolimpiát is a kisteleki klub szervezi – egyúttal szeretnék nemzetközi terepen is megmérettetni magukat.