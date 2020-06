Koncz Zsolt visszatért Szentesre

Visszatér nevelőklubjához Koncz Zsolt: a szentesi származású, egykori NB I-es labdarúgó három, Bács-Kiskun megyében töltött év után újból a Kinizsi játékos-edzője lesz. Vezetésével nyártól egy hosszú távú projektbe vágnak bele a Kurca-parti városban.

Ismét a Szentesi Kinizsi SZITE játékos-edzője lesz Koncz Zsolt: a Kurca-parti városból indult, az NB I-et is megjárt labdarúgó a Kecskeméten, majd Kiskunfélegyházán töltött időszakot követően a következő idényben már a nevelőklubja csapatát irányítja. A szentesiek eddigi trénere, Bozóki Zoltán sem távolodik el a klubtól, hiszen a szakember visszatér a klub U19-es csapatához.

– Biztos, hogy nagyon sokat tanultam az első szentesi idő­szakomból. Úgy érzem, so­­kat fejlődtem Kecskeméten és Kiskunfélegyházán is, so­­kat köszönhetek ezeknek a kluboknak is. Egy dologban biztosan változtam: sokat keményedtem. Bízom benne, hogy ez a későbbiekben még inkább pozitív képet ad majd a csapataimról – mondta lapunknak Koncz Zsolt.

Hozzátette, az már korábban eldőlt, hogy távozik a kiskunfél­egyházi kispadról, hiszen ő maga jelezte, úgy érzi, változásra lenne szükség, így szabadúszóként térhetett vissza a Kinizsihez – amelynél összetett feladatokat vállalhat az új idénytől.

– A sors fintora, hogy pont a bajnokság félbeszakadásakor búcsúztunk el a félegyházi csapattal egymástól. Akkor úgy gondoltam, más impulzusra volt szüksége a csapatnak, ezért jöttem el. Elkezdtünk beszélgetni, és első perctől kezdve azt éreztem, hogy szeretnék, ha visszatérnék Szentesre, ráadásul azonosak voltak az elképzeléseink a folytatást illetően. Komplex feladatom lesz, a szentesi labdarúgást mindenképpen fejleszteni szeretnénk, így nem csak játékos-edzője leszek a felnőttcsapatnak, hanem Némethy Lászlóval közösen az utánpótlásban is dolgozom majd. A teljes szakmai részben lesz feladatom, mindenképpen szeretnénk a szentesi focit visszahelyezni a térképre, több labdarúgót szeretnénk kinevelni, és egy jobban szereplő felnőttcsapat is a célunk. Fontos kiemelni, hogy hosszú távú munkába kezdtünk bele, aminek nem egy hónap múlva lesz eredménye, hanem később – mondta a szerepvállalásáról Koncz Zsolt.

Kifejtette, a bajnokságok le­­fújásával nem szakadt el teljesen a futballtól az elmúlt időszakban: a koronavírusjár­vány okozta veszélyhelyzet alatt is napi szinten kapcsolatban maradt a labdarúgással, méghozzá egyéni képzések formájában.

– A vírushelyzet előtt is foglalkoztam már egyéni képzéssel. Antman Joshuával mindennap közösen dolgoztunk Szatymazon, ennek köszönhe­tően nem szakadtam el a futballtól, nem hozott komoly leállást az elmúlt időszak – persze annak örültem, hogy a hétvégéim szabadabbak voltak. Munka mellett dolgozom majd Szentesen is, de élveztem ezt a fajta foglalkozást is, sok lehetőséget látok az egyéni képzésekben – zárta a beszélgetést Koncz Zsolt.