Konkrétum nincs, csak ötlet

A Csongrád megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság szünetel, nem látni, mikor vagy hogyan lesz vége. A nagy kérdés ebben a helyzetben, ki juthat fel az NB III-ba, és ezt a kérdést feltettük a három, magasabb osztályba vágyó klubcsapatnak.

A Szegedi VSE, a Hódmezővásárhelyi FC és a Makó is azzal a céllal vágott neki a Csongrád megyei I. osztályú labdarú­gó-­­bajnokság 2019–2020-as idé­­nyének, hogy fel akar jutni az NB III-ba. Mindhárom klub beadta a kérelmet, és meg is kapta az ehhez szükséges licencet, viszont a sorozat hetedik hete áll, és azt sem látni, mi lesz a folytatással. A legjobb helyzetben a félbeszakadáskor az éllovas SZVSE volt, de valamennyi reménye akár a második HFC-nek vagy a harmadik Makónak is maradt még.

1. SZVSE 40 ponttal

– A folytatásra semmi esélyt nem látok – nyilatkozta Kelemen Balázs, a szegediek edzője.

– Saját, szubjektív véleményem ez, amely szerint amatőr szinten nem lesz több meccs ebben a szezonban. Nem tartanám élet­­szerűnek a rájátszást sem, mert a különböző megyékben más-más az élcsoport helyzete, az első helyezett előnye. Itt az a kérdés, vajon eltörlik teljesen a szezont, netán lesz feljutó és kieső is, vagy csak feljutó? Játék nélkül a legjobb forgatókönyv, amely senkinek sem fáj, az a legutóbbi eset, azaz csak egy csapat jutna fel, a jelenlegi első lenne NB III-as. Nem leszünk itt a következő szezonban, így a ri­­válisoknak eggyel kevesebb potenciális ellenfél jutna. Ezt vallanám akkor is, ha én állnék a második vagy a harmadik he­­­lyen. A pályánk az atlétikai centrum fejlesztésével megújul, és az öltözőépület is elkészül majd, azaz ha úgy alakul, az NB III-as meccseket az otthonunkban tudjuk lebonyolítani.

2. HFC 37 ponttal

– Minden variáció érdekel a feljutás terén – mondta Szűcs Ró­­bert, a HFC edzője.

– Ám én a pályán szeretném elérni ezt, jobb lenne megnyerni a bajnokságot, és így megerősödve feljutni. Ha másképp alakul, az már az elnökség hatásköre. A folytatásra egyre kevesebb esélyt látok, viszont benne lennék egy rájátszásos megoldásban: az első négy csapat egy kört játszana egymással semleges pályákon nulláról indulva. Ha már nem lehet szerda, szombat ritmusban játszani, mert amatőr osztályról beszélünk, akkor ez a megoldás a futballt helyezné előtérbe, és azért ki­­rajzolódna a valós erőviszony.

3. Makó 36 ponttal

– Nehezen tudom elképzelni, hogy befejezzük ezt a bajnokságot – vélte Siha Zsolt, a Makó edzője.

– Mivel harmadikok va­­gyunk, kevés az esélyünk a feljutásra, ehhez például meg kellene emelni az NB III-as csoportok számát. Ebben az esetben viszont remélhetőleg lesz újra egy erős Makó, amely megint az NB III-ért küzdhet. Nincs engedélyünk arra, hogy együtt dolgozhassunk, hetedik hete egyedül edzünk, és minimum négy hét kellene az újrakezdés előtt. Készülünk, de elfogadjuk, amit az élet hoz. A nyári futballt nem tartanám lehetetlennek, csak nem edzőmeccseket játszanánk, hanem bajnokikat júniusban és júliusban… Jobb lenne, ha a pályán dőlne el a bajnoki cím.