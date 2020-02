Kónya: Több volt ez visszarázódásnál

A Szegedi Korcsolyázó Egyesület olimpikonja, Kónya Zsófia az egyéves pihenő után túl van első szezonján, amely az Eb-t leszámítva a vártnál is jobban sikerült számára.

Az idényt a világkupa dordrechti állomásán le is zárta, hiszen a női váltó nem jutott ki a világbajnokságra, egyéniben pedig klubtársa, Jászapáti Petra és Lockett Deanna került a magyar utazó keretbe.

– Őket még segíteni kell a tréningeken, így számomra hiába ért véget a szezon, to­vábbra is kemény edzéseket teljesítek a válogatottal – árulta el Kónya Zsófia. – A vi­­lágkupának már nem volt komoly tétje, így nyugodtan álltam hozzá, és meglepően jól sikerült, főként a női váltó volt nagyon pozitív meglepetés a nyolcadik helyezésünkkel. A vegyesváltót először próbáltam ki élesben, sajnos ott voltak hibáink, egyszer én is majdnem elestem. Egyéniben az ezerméteres távval va­gyok elégedett, a taktikát jól tartottam, bár ha harciasabb vagyok a negyeddöntőben, még jobban alakul. Ötszáz mé­­teren sajnos beragadtam a rajtnál – számolt be.

Kónya Zsófia egyéves szünetet tartott az olimpia után, túl van a visszatérése utáni első szezonján, így értékelésre kértük.

– Ez az idény több volt visszarázódásnál. Az Eb kivételével jónak értékelhetem a szezont, az összes világkupán jó formában éreztem magam, egyéni csúcsot is elértem. A tapasztalatok és az eredmények fényében a következő szezonra már látszanak a reális célok. Ötszáz méteren már minimális elvárás ma­­gamtól a negyeddöntő, és on­­nan jó lenne minél többször továbblépni. Általában én rajtoltam a női váltóval, stabil helyet tudtam kiharcolni, de jó lenne, ha a sok peches eset után a következő idényben több szerencsénk lenne. Nem merült fel újabb hosszú szünet, jól érzem magam, hosszú távon gondolkodom a versenysportban – nyilatkozta Kónya Zsófia.