Koronavírus: a MOL-PICK Szeged játékosait is tesztelték

Hivatalos honlapján adott ki közleményt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata, hogy a játékosokon, a szakmai stábon, valamint a csapat mellett dolgozókon elvégzett összes koronavírus-teszt negatív lett.

Ezt ne hagyja ki! Készüljön velünk a húsvétra: húsvéti sütemények

Jó hírt közölt a szurkolókkal kedd délelőtt a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapata. A játékosokon, szakmai stábon és a csapat dolgozóin is elvégezték a koronavírus-tesztet, amely minden esetben negatív lett.

A kézilabdázók otthonukban, egyénileg edzenek a veszélyhelyzet kihirdetése óta. Eddig elkerülte a koronavírus-járvány a MOL-PICK Szeged játékosait. Németországban azonban már több kézilabdázó is megfertőződött vele. A Rhein-Neckar Löwen világ- és olimpiai bajnok dán átlövője, Mads Mensah Larsen és a beálló Jannik Kohlbacher is pozitívnak bizonyult, ahogyan a csapat edzője, Martin Schwalb is. Rajtuk kívül a többszörös EHF-kupa-győztes Füchse Berlin edzője, Michael Roth megfertőzéséről is beszámolt hivatalosan klubja.