Kötelező karanténba került az egykori szegedi tekés, Ernyesi Róbert

Leállt a világ, benne Európa sportélete a koronavírus-járvány miatt. A döntés számos Csongrád megyei sportolót érintett külföldön, akiket állandó rovatunkban rendre megszólaltatunk a tapasztalataikról.Ezúttal az olasz és a szerb viszonyokba is belekóstoló tekéseket kérdeztük.

A vajdasági származású Ernyesi Róbert két részletben (2011 és 2013, valamint 2014 és 2017 kö­­zött) összesen öt évet játszott a Szegedi TE-ben. Előbb a szlovák Podbrezova, majd 2017 óta az olasz Neumarkt játékosa. Általa bepillantást nyerhetünk, mi is történt, történik vele Olaszországban, illetve Szerbiában.

– Mivel az egyik legveszélyeztetettebb helyről jöttünk haza, így meglehet, nem tizennégy, ha­­nem huszonnyolc napig tart majd a karanténunk. Az olaszor­szági magyar konzulátus ajánlását láttuk meg a múlt héten kedden reggel, amely azt javasolta, aki teheti, menjen haza, így éppen egy hete már itthon vagyunk – mondta Ernyesi Róbert, akinek az öccse, Ernyesi Norbert is volt a szegedi együttes játékosa, sőt felnőtt és ifjúsági bajnoka is.

– Amíg kint voltunk, ment minden a normális üzemmódban, a mi részünkön, az észak-olaszországi Neumarkt­ban és környékén nem volt nagy felhajtás. Fertőzött sem akadt még igazán, így azt gondolom, időben eljöttünk. Ám az olaszországi helyzet miatt most hosszabb időt kell itthon töltenünk. A csapat vezetése sem csinált problémát belőle, főleg mert meglehet, véget is ért a bajnokság. Még jó, hogy hazahoztam a PlayStationt.

A KK Neumarkt csapatának van még két magyar ajkú játékosa, a 14-szeres világbajnok Za­varkó Vilmos és a szintén vi­lágelső Kiss Tamás személyében. Utóbbi maradt Neumartkban, míg a szegedi BB Mentor-kupa többszörös elsője, Zavarkó szintén a Vajdaságban tölti az idejét.

– Úgy hallottam, muszáj be­­­­­­­­tartaniuk az olaszoknak a ki­­járási tilalmat, mert komoly büntetéseket is kaptak azok, akik megszegték – nyilatkozta Za­varkó. – Emiatt az ottani is­­merőseimtől tudom, jelenleg ki­­haltak az utcák. Semmi pánik nem volt, amikor múlt szerdán hazajöttem, nyugodtnak tűntek az olaszok. Az első két napban azért volt egy hullám, amikor az emberek kiürítették a boltokat. Most a boltok és a gyógyszertá­rak kivételével minden zárva tart.