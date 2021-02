Közel hatszáz úszó indul a hódmezővásárhelyi IX. Naturtex-Kupán

A Haász SZUE hétvégén kilencedik alkalommal rendezi meg hagyományos úszóversenyét, a Naturtex-kupát, amelynek ezúttal is Hódmezővásárhely ad otthont.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ezúttal is a hódmezővásárhelyi Gyarmati Dezső Sportuszoda ad otthont a rangos viadalnak, amelyre 32 egyesület közel 600 versenyzője nevezett. A világ- és Európa-bajnok Rasovszky Kristóf jelezte részvételi szándékát, ahogy magyar bajnok csapattársa, Kalmár Ákos is.

Az olimpiai szereplésre esélyesek közül hazánk egyik legnagyobb tehetsége, Kós Hubert is rajtkőre áll Hódmezővásárhelyen, illetve a szegedi egyesület húzónevei, Olasz Anna és Fábián Fanni is. A kétnapos megmérettetésen nem egyszerre lesz jelen a teljes mezőny, a korosztályos versenyek elkülönítésével a járványügyi előírásoknak is megfelel a verseny.

– Csak a sportolók, az edzők és a szervezők lesznek az uszodában, ahol folyamatos takarítással és fertőtlenítéssel is garantáljuk a biztonságos körülményeket

– hangsúlyozta a Haász SZUE elnöke, Nagy Attila.

– Komoly sikernek tartjuk, hogy a Naturtex évek óta főtámogatóként áll az úszósport mellé, a cég természetesen ezúttal is megajándékozza az összes dobogós versenyzőt. Remek felkészülési lehetőséget biztosítunk a márciusi felnőtt országos bajnokságra, de az is csábította az olimpiára hangoló úszókat, hogy minden esztendőben kiváló visszajelzéseket kapunk a szervezésről. A Jövő Bajnokai program résztvevői is rajtkőre állnak, a szegedi reménységek közül Pádár Nikoletta, Paksi Zsombor, Csókás Kira Virág, Pádár Flóra és Fábián Lázár. Tőlük is várjuk a szép eredményeket – jegyezte meg a főszervező.

Jövőre már a Tiszavirág Sport­uszodában szeretnék rendezni a tizedik Naturtex Kupát, de ha minden jól megy, nem kell várni egy évet az újszegedi létesítmény „debütálására” a sportágban.

– Jó esély van arra, hogy idén már korosztályos országos bajnokságot rendezünk ebben a fantasztikus uszodában, zajlanak az egyeztetések. Ezt a tervet támogatja, hogy az új helyszín miatt ebben a szezonban különösen népszerű volt a dél-alföldi régió versenybírói képzése, nemrég százötvenen vizsgáztak sikerrel, így a szervezői háttér is adott. Természetesen a hétvégi versenyen sok új szakember lehetőséget kap a bizonyításra, így az új uszoda rendezési lehetőségei miatt is fontos főpróba előtt állunk – nyilatkozta Nagy Attila.