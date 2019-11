Közel húszpontos előnyből veszített a Naturtex-SZTE-Szedeák Zalaegerszegen

Hiába volt nagy különbségű előnye a Tisza-partiaknak, Stefan Balmazovics 40 (!) pontja is kevés volt a győzelemhez.

Álomszerűen alakult az első félidő Zalaegerszegen a Naturtex-SZTE-Szedeák számára: sorra szerezte a triplákat a szegedi csapat, és már az első félidő során a húszpontos előnyt ostromolta.

Erre nem is kellett sokat várnia, a harmadik negyedben ekkora volt a különbség, csakhogy a játékrész felénél megrázta magát a ZTE, miközben egyre pontatlanabbá vált a Szedeák támadásban. A negyed végére így már tíz alá is benéztek a hazaiak, teljesen nyílttá vált a meccs.

Hiába vigyázott nagyon a labdára Andjelko Mandics csapata, és uralta a lepattanócsatát, a hazaiak három légiósa, Johnson, Agafonov és Williams is húzta a ZTE-t, amely 89-87-nél a vezetést is átvette. Hiába volt nagy különbségű előnye a Tisza-partiaknak, Stefan Balmazovics 40 (!) pontja is kevés volt a győzelemhez, így szezonbeli hetedik vereségét könyvelhette el a Naturtex-SZTE-Szedeák.

Zalakerámia ZTE KK – Naturtex-SZTE-Szedeák 106-99 (18-29, 24-28, 36-25, 28-17)

Férfi kosárlabda NB I/A csoport, 8. forduló, Zalaegerszeg, vezette: Praksch, Csabai-Kaskötő, Goda (Várhalmi Zs.)

ZTE: JOHNSON 37/12, Doktor 9/3, WILLIAMS 30/12, Szabó 2, AGAFONOV 20. Cserék: Djuric, Bagó, Gulyás 7/3, Simon. Vezetőedző: Bencze Tamás.

Naturtex-SZTE-Szedeák: Miliszavljevics 12/6, KERPEL-FRONIUS G. 7, BALMAZOVICS 40/18, Krapic 15/6, Asbury 22. Cserék: Kerpel-Fronius B. 3/3, Olasz, Vágvölgyi, Polányi.

Kipontozódott: Szabó Zs., ill. Kerpel-Fronius G.

Andjelko Mandics: – Közel 25 percig jól működött a játékunk, utána viszont érthetetlen hibákat követtünk el, amit megbüntettek a hazaiak. A ZTE lendületbe jött, mi pedig már nem találtuk a visszautat, és fájó vereséget szenvedtünk. Nem először fordul ez velünk elő idén, mindenképp változtatnunk kell ezen, mert ma is közel jártunk a győzelemhez.