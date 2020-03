Közösen az úton

Hétvégén folytatódik a női labdarúgó NB I, a St. Mihály Szeged Fitsport célja pedig nem más, mint hogy bennmaradjon az élvonalban.

A tavaszi rajt előtt sajtótájékoztatón jelentette be Bereczki Ibolya, a St. Mihály ügyvezetője, hogy a KÉSZ-csoporttal 2018 óta íródó kapcsolatuk új szintre emelkedik a nyártól, hiszen a cég névadó szponzorként segíti a csapatot.

Az ügyvezető kitért rá, a női felnőttcsapat szereplésével nem elégedettek, viszont az utánpótláscsapatok, amelyek közül a legtöbb eggyel idősebbek között szerepel, szépen tel­jesítettek – valamint büszkék a korosztályos válogatott labdarúgókra, és a Tápén elkészült KÉSZ-arénára, amelyet nemcsak a St. Mihály, hanem a Szeged–Csanád Grosics Akadémia utánpótláscsapatai és az FK 1899 Szeged is használ.

A télen kinevezett új vezető­edző, Jenei Péter elmondta, ketten csatlakoztak a csapathoz, Nagypál Fatima és Görög Zsófia érkezett a St. Mihályhoz. Bár több edzőmérkőzéssel terveztek, de ezek rajtuk kívül álló okok miatt elmaradtak, így is bizakodóan tekint a tavaszi idényre.

– Ki kell jönnie annak a munkának, amit a lányok becsületesen elvégeztek – jegyezte meg a tréner.

A játékosok nevében Lipták Lilla elmondta, tisztában vannak azzal a felelősséggel, amely most a női NB I-es felnőtt csapaton van.

– Ez nem kis felelősség, hi­­szen nemcsak a mi sorsunk, hanem az utánpótláscsapatok jövője is rajtunk múlik. Úgy gondolom, ősszel játékban nem voltunk rosszak, az erősebb csapatok ellen sem csak védekezésre kényszerültünk. A télen jól dolgoztunk, ha pedig ezt a vonalat tovább tudjuk vinni, biztos, hogy ez pontokban is megmutatkozik. Azon vagyunk, hogy olyan eredményt érjünk el, aminek következtében a te­­hetséges szegedi, Csongrád megyei lányoknak nem kell el­­igazolniuk máshova azért, hogy magas szinten futballozzanak – fejtette ki Lipták.

Az esemény végén a résztvevők egy aláírt labdát ajándékoztak a KÉSZ-csoport vezérigazgatójának, Varga Mihálynak. A St. Mihály szombaton 12 órától az Astra vendége lesz a női labdarúgó NB I első tavaszi fordulójában.