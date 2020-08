Közösen segítenek a klubok

Súlyos betegséggel küzd az egykori válogatott kézilabdázó, Szabadits Zoltán, akit a Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ), a Ferencvárosi Torna Club és a Tisza Volán SC közösen segít.

Szabadits Zoltán a Ferencváros és a Tisza Volán egykori játékosa, aki 1982-ben és 1983-ban Magyar Kupát nyert a szegediekkel, tagja volt az 1977-ben junior világbajnoki ezüstérmes magyar válogatottnak, a felnőtt nemzeti csapatban pedig 40 alkalommal szerepelt 1979–1987 között. Súlyos betegséggel küzd, ezért egykori egyesületei, valamint a Magyar Kézilabda-szövetség támogatói alapítványa igyekszik a maga eszközeivel segíteni az egykori kiváló játékosnak a gyógyulásban.

– A TVSC igyekszik anyagilag és egyéb eszközeivel segítséget nyújtani Zolinak a mostani nehéz szituációban, örülök, hogy ilyen összefogás alakult ki a sajnálatos helyzetben – mondta el Kővári Árpád klubelnök az MKSZ közleményében, majd lapunk megkeresésére hozzátette, hogy hosszabb távon szeretnének segíteni. A napokban egy közös ebéd során beszélték át a részleteket. Szeptember 4-én a zöld-fehérek első bajnokiján a Cegléd ellen pedig ő végzi el a kezdődobást.

– Az „Ennyivel tartozunk nekik!” MKSZ támogatói Alapítvány alapvető célja és feladata, hogy a kézilabdás család nehéz helyzetben lévő tagjain segítsen, így tettünk Szabadits Zoltán esetében is, kezelései költségeibe igyekszünk beszállni. Egy-egy ilyen esemény kapcsán talán arra is marad időnk a sportágon belül, hogy odafigyeljünk egymásra, összefogjunk, adott esetben más, bajban lévő egykori sportolók esetében is – hangsúlyozta Liszkay Gábor, az alapítvány kuratóriumának elnöke.