Kulcsfontosságú meccs előtt áll a Naturtex-SZTE-Szedeák

Négy forduló után nyeretlenül áll a férfi kosárlabda NB I/A csoportban a Naturtex-SZTE-Szedeák. A gárda csapatkapitánya is sokat tesz azért, hogy szombaton ez a sorozat megszakadjon, és legyőzzék a Jászberényt.

– Jó csapatok ellen játszottunk, de a Kecskemét elleni hazai meccs nagy csalódás, ott nyernünk kellett volna – kezdte Wirth Ádám, a Naturtex-SZTE-Szedeák csapatkapitánya azt követően, hogy Andjelko Mandics együttese eddig mind a négy bajnokiját elveszítette. Ahogyan azonban arra rávilágított, a négyből három mérkőzésen bravúr lett volna a győzelem a szegediek számára.

– Az Alba Fehérvár vendégeként is voltak jó időszakaink, de összességében ez nagyon kevés: 10-12 percet játszunk úgy, ahogy kellene, a maradék időben pedig abszolút nem azt hozzuk. Arra kell építenünk, hogy volt egy olyan időszakunk, amikor talán még jobbak is voltunk, mint az Alba, de összességében ez ismét nagyon kevés volt. Azon dolgozunk, hogy ezek a periódusok minél hosszabbak legyenek, akár a teljes meccsre kitartsanak – tette hozzá.

Egy győzelem, ami nagyon hiányzik: a sikertelenség okait nem egyszerű megfejteni, azonban a kapott pontok mennyisége igencsak árulkodó.

– Sajnos leginkább a védekezésünket nem sikerült úgy összerakni, ahogy annak működnie kellene. Ez nem egyszerű egy ilyen szituációban, mint a miénk, amikor új csapat épül. A támadással kevesebb a gond, védekezésben kell jobbnak lennünk, akkor kezdhetünk el meccseket nyerni – mutatott rá Wirth Ádám arra, hogy a nyári keretbeli változások bizony még nem múltak el nyomtalanul, és a Szedeáknak még időre van szüksége.

Ez jól látszik a mérkőzések kezdetén is: az idén komolyabb célokat kitűző Alba ellen az első negyed játéka alapjaiban meghatározta a mérkőzés további képét: egyszer ugyan lett volna esélye fordítani a szegedieknek, de ez nem sikerült, a fehérváriak pedig végül nem hagytak nyitott kérdést.

– A legtöbb meccsünk így indult. A Kecskemét ellen vezettünk ugyan az első percekben, de az első negyed végére már ott is hátrányban voltunk. Az idő teltével egyre jobban körvonalazódnak a hibáink, azon vagyunk, hogy minél hamarabb látható legyen a változás – nyilatkozta a Szedeák csapatkapitánya.

Sokat azonban nem várhatnak ezzel Vágvölgyi Ákosék, ugyanis szombaton éppen egy olyan meccs jön, amelyet egyszerűen muszáj hoznia a Szedeáknak, ha nem akar végképp leszakadni a mezőnytől. A harmadik hazai mérkőzésen az eddig szintén nyeretlen Jászberény érkezik az újszegedi sportcsarnokba.

– A Jászberény idén közvetlen riválisunk, hasonló célokért küzdenek, mint mi. Mindkét csapat számára vízválasztó lehet a szombati meccs, ennek tudatában készülünk mi is – mindegy, hogy milyen játékkal, de nyerni kell szombaton. Csapatkapitányként én is készülök, próbálom összerántani a társaságot a pályán kívül és belül is, érzem ennek a felelősségét – zárta Wirth Ádám.