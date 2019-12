Különleges meccs vár ma a Szedeákra

Igazán furcsa, ám mindenképp fontos mérkőzést játszik ma az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák, hiszen nemcsak a szegedieknél, hanem az ellenfélnél, a Szolnoknál is debütál a nemrég kinevezett új vezetőedző.

Egyszerre váltott vezetőedzőt a Naturtex-SZTE-Szedeák és a Szolnoki Olajbányász: múlt héten a két klub ugyanaznap jelentette be, hogy szerződést bontott Andjelko Mandiccsal, valamint Dragan Aleksziccsel, így a ma 18 órakor kezdődő mérkőzésen először irányítja a Szedeákot Szrecsko Szekulovics, míg a nyolcszoros bajnokcsapat új mestere, Gasper Potocnik is első alkalommal ülhet le új csapata kispadjára.

– Pozitívan telt az elmúlt időszak, elégedett vagyok a já­tékosok munkájával – kezdte Szrecsko Szekulovics, a Naturtex-SZTE-Szedeák vezetőedzője. – Fegyelmezettebben kell tá­madnunk, ebben mindenképp javulnunk kell, próbáltam erre helyezni a hangsúlyt ebben a pár napban. Remélem, már pén­teken tudunk javítani a mérlegünkön – tette hozzá a korábban magyar bajnokságot is nyert szerb tréner.

Eddig egyetlen győzelmet szerzett a Szedeák, ezért fontos lenne egy újabb siker – mindamellett, hogy az Olajbányász csak egy idegenbeli meccsét nyerte meg a négyből, a vendégek számára is kulcskérdés lehet a győzelem megszerzése. Ebben a szurkolók is sokat segíthetnek a csapatnak: legutóbb egy hó­­n­apja vívott mérkőzést hazai pá­lyán a Szedeák, a DEAC elleni, hosszabbításban elszenvedett vereség alkalmával is remek hangulat volt csarnokban.

– Nálunk van az előny, hiszen hazai pályán szerepelhetünk, tudom. Erős ellenfél érkezik, de ha a jó védekezés mellett a lepattanókat is tudnánk kontrollálni, akkor jó esélyünk lehet a győzelemre – zárta Szrecsko Szekulovics.