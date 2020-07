Kupaderbi Szegeden

A Magyar Vízilabda-szövetség elnöke, Vári Attila bejelentette a férfi vízilabda magyar kupa első fordulójának négy helyszínét, az egyik pedig Szeged lesz. Ezzel még motiváltabbá váltak a már öt igazolást is bejelentő Tisza-partiak.

A szegedi sportkedvelők is nagyon várják, hogy tétmérkőzésre látogathassanak el, és erre nem is lesz szükség olyan sok türelemre, mint gondoltuk. Azt már tudtuk, hogy a magyar szövetség a mielőbbi játékba lendülés érdekében a nyár második felében rendezi a magyar kupát, de most már azt is tudjuk, hogy férfivonalon Szeged lesz az egyik házigazdája az első fordulónak. A Magyar Vízilabda-szövetség (MVLSZ) elnöke, Vári Attila elmondta, hogy komoly küzdelmekre számít, de az izgalmaknál is fontosabb, hogy július végén már komoly derbik lesznek Csongrád-Csanád megye székhelyén. Nem is akármilyen hangulatban.

– Tétmérkőzés nyáron, ráadásul nyitott medencében, méghozzá Szegeden… ez fantasztikus, nem is tudom, mikor volt ilyen együttállás – reagált a hírre Szabó Zoltán, a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat vezetőedzője. – A legfontosabb, hogy végre játszhatunk, de növeli a boldogságunkat, hogy rendkívül rangos sorozat házigazdái lehetünk. Remek hétvége lesz, és reméljük, hogy egy ilyen hangulatos eseményre sokan ellátogatnak. Szeretnénk rászolgálni a szurkolók bizalmára, olyan teljesítményt nyújtani, amit látva a bajnoki meccsekre is minél többen kedvet kapnak. Szakmai szemmel nézve nem is lehet más a cél, mint kihozni magunkból a maximumot, és elindulni egy olyan úton, amely végén a bajnokság nyitányát egy összeszokott csapat várja – árulta el a tréner.

A szakember utóbbi megjegyzése nem volt véletlen, hiszen az együttes már öt igazolást is bemutatott, és még a további napokban jön a keret maradék hat tagjának bejelentése. Új fiúk tehát bőven akadnak: Baj Marcell (Kaposvárról érkezett), Horváth Zsombor (Pécs), Tóth Gyula (Honvéd), Kürti Dominik (Eger) és Sánta Dániel (Eger) beilleszkedésén kell dolgozni.

– Két és fél hete mindannyian velünk dolgoznak, és a mentalitásuk abszolút olyan, amilyet vártam, egy húron pendülnek mindenkivel. Ha a szakmailag is olyan kohézió lesz a csapatban, mint emberileg, akkor biztató idény előtt állunk – jegyezte meg Szabó Zoltán.

Hamarosan az is kiderül, hogy kik lesznek a házigazda Szeged ellenfelei, július 10-én rendezik ugyanis a sorsolást. A másik három helyszín Miskolc, Kaposvár és a budapesti

Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszoda lesz, ahol szintén egy-egy csoportban küzdenek meg az OB I-es csapatok. Vári Attila azt is elárulta, hogy a köztévé 16-20 kupamérkőzés közvetítését tervezi.

A vlv.hu kérdésére az MVLSZ elnöke elmondta: a magyar kupa előrehozásának az volt az indíttatása, hogy játsszanak végre a csapatok. A szárazföldi edzések korszaka után legalább egy hónapos olyan időszakot terveztek be, amely során már minden csapat tud vízben készülni. A játékosok így vissza tudnak térni korábbi erőnléti állapotukhoz.