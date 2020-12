Kupagyőztes gondolatok

Aligha létezik nagyobb siker a jégkorongban, mint az észak-amerikai profi liga, az NHL megnyerése, a Stanley-kupa elhódítása. Ez 1990-ben az Edmonton Oilers edzői stábjának tagjaként sikerült Don MacAdamnek, aki a közelmúltban szakmai továbbképzést tartott a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű edzőinek.

Stanley-kupa-győztes szakember járt Szegeden a kanadai Don MacAdam személyében, aki a Magyar Jégkorong Szövetség szakmai programjának egyik állomásaként adott elő a szegedi mentoredzővel, Marius Gligával közösen az életkorhoz igazított edzésmódszerek alkalmazásáról.

A 70 éves MacAdam, aki a Ferencváros hokiszakosztályának utánpótlás-igazgatója, az észak-amerikai profi jégkorongligában, azaz az NHL-ben először a Detroit Red Wingsnél dolgozott másodedzőként, majd Edmontonba szerződött, ahol a klub farmcsapata, a Cape Breton Oilers vezetőedzője lett. Az Edmonton 1990-ben az NHL győzteseként elhódította a Stanley-kupát, a szakmai stáb tagjaként pedig MacAdam is kapott bajnoki aranygyűrűt, amelyet Szegedre is elhozott. A szakember ezt követően több AHL-csapatnál dolgozott, miközben a kanadai válogatott tanácsadója volt. 1996-ban Japánba igazolt, ahol a Nippon Paper Cranes csapatával bajnok lett, majd újra az Egyesült Államokban, az ECHL-ben vállalt munkát, illetve a kanadai válogatott megfigyelője volt. Európában 2015-ben a Bolzano vezetőedzője lett, majd az osztrák bázisú liga, az EBEL szaktanácsadójaként foglalkoztatták.

– Mentoredzőként a feladatom része, hogy havonta képezzük a régióhoz tartozó edzőket, erre régiós központként most Szegeden került sor, de tartottam már előadást Dunaújvárosban és Székesfehérváron is. Az eseményen a Goodwill Pharma Szegedi Vízmű szakemberei mellett a környező klubok trénerei vettek rész Makóról és Kiskőrösről. A szeminárium, amelynek elméleti és gyakorlati része is volt, az életkornak megfelelő edzésmódszerekről szólt, fókuszban azokkal a készségekkel, amelyeket a különböző korosztályú gyerekeknek kell megtanulniuk. A cél egy hatékony edzésfolyamat kialakítása, amely lehetővé teszi számukra az életkoruknak, szellemi érettségüknek és fizikai képességüknek megfelelő készségek elsajátítását – mesélte Marius Gliga, aki a kanadai vendégről is szót ejtett.

– Nagy örömömre Don MacAdam elfogadta a meghívásomat, és hosszasan beszélt a tapasztalatairól. Edzőinket lenyűgözte a pedagógiai és kommunikációs készsége, mondhatom, hogy a jelenléte nagyon inspiráló volt mindenki számára – tette hozzá Gliga.