Kutasi László: Tanár úr a labdarúgópályáról

Ápoljuk a hagyományt: 2019-ben ötvenedik alkalommal rendeztük meg az Év Sportolója gálánkat, ezért minden nap bemutatunk egy-egy díjazottat. Harmadikként a Gyürki Ernő Életműdíjas labdarúgót, Kutasi Lászlót mutatjuk be. Rendhagyó módon tegeződve készítettük vele az interjút.

– Jól vagy?

– Köszönöm, most jól! Az elmúlt héten nem volt minden rendben, de ez már a korral jár, tavaly ünnepeltem a 70. születésnapom.



– Hogy telnek a napjaid?

– Az elmúlt időszakban adódtak egészségügyi gondjaim, így sokszor voltam orvosnál. Amikor tehetem, olvasok, elfoglalom magam.

– Sport? Valami kis mozgás?

– Már nem megy semmi! A tenisz hiányzik, mert imádtam. Megpróbáltam, de nem találtam el a labdát többször, sokszor szédülök, így inkább letettem róla, hogy teniszezzem.



– Barátok?

– Szerencsére vannak. Most is hívott egy, így van kivel beszélgetnem. A régi társak közül is sokkal tartom a kapcsolatot. Ma már, 70 évesen megengedhetem magamnak, hogy azzal álljak szóba, akivel szeretnék.

– Hogyan lettél futballista?

– Kiskunfélegyházán nőttem fel. Reggeltől estig rúgtuk a labdát. Én igazán kegyes helyzetben voltam, hiszen három olyan labdám is volt, amit én csináltam, én varrtam, így én voltam a király. Az utca végén volt a pályánk, olyan fű volt rajta, amin élmény volt játszani. Sokszor előfordult, hogy én egyedül voltam, az ellenfél pedig hárman. Ekkor tanultam meg a pontosságot, azt, hogy miként kell fedezni a labdát. Sokat gyakoroltam. Nem volt akkor tévé, meccset is rádión hallgattunk, apukám a Fradi­nak szurkolt, a tesómmal mi Vasas-hívek voltunk.



– Hogy lettél NB I-es futballista?

– Ennyire ne rohanjunk előre! Sikerült mérnöki diplomát szereznem, ami számomra fontos volt. Ez a precizitás mindig is jellemzett, mindig előre gondolkodtam, és a játékban is sokat jelentett nekem. Én már tudtam, hogy egy passz után mi következhet. Éppen ezért volt jó az ütemérzékem. A pályafutásom alatt egyetlen piros lapot sem kaptam.

– Nem állítottak ki egyszer sem?

– Nem! Mindig arra törekedtem, hogy szabályosan szerezzem meg a labdát. Visszatérve az NB I-re, a Szegedi Vasutassal a fővárosban játszottunk bajnokit az Építők ellen, a négy gólból kettőt én szereztem. Nem voltak ezek kis találatok. Ekkor ott volt a DVTK egyik megfigyelője, így Diósgyőrbe csábítottak. Ekkor minden idegszálammal a futballra fi­gyeltem. Szabó Géza volt ekkor az edzőnk. Kegyetlen stílusa volt, a kínzások mestere. Sokszor szálltam vele szembe. Rengeteg cseles szabadrúgásunk volt. Egyszer kérdezte: „Ezt mikor tanulták?” Én annyit válaszoltam, ennek nincs jelentősége, mert úgysem ért hozzá, hagyjon bennünket dolgozni.



– Remek csapatotok volt. Mi volt a titka?

– Minden poszton kiváló játékosok szerepeltek, kiváló volt az összhang közöttünk. Volt olyan, hogy jött hozzánk a Vasas. Hangoztatták, hogy nagyon megvernek majd bennünket. Fordítva sült el. Kiss Laci remekül játszott, emlékszem, átvettem a fogását, a 70. percben azért könyörgött, hogy legalább engedjem labdához érni. Én nem jótékonykodtam. Az volt az elvem, hogy furfangos játékost csak furfanggal lehet megverni.

– Válogatott lettél. Ötször szerepeltél a nemzeti együttesben. Hogy emlékszel vissza erre?

– Csodás volt, hiszen a nagycsapat mellett az olimpiai válogatottban is többször pályára léptem. Életem első meccsén, az NDK ellen 3-0-ra megnyert mérkőzésen a közönség engem választott meg a találkozó emberének. Álmomban sem gondoltam, hiszen elég csak Törőcsiket vagy Nyilasit említenem, akik szintén játszottak ezen a meccsen. Vitray Tamás közvetítette a meccset, ő szólított a kamera elé, hogy vegyem át a legjobbnak járó díjat, ami mellé nyolcezer forintot kaptam.



– Mégis eljöttél a DVTK-tól? Miért?

– Mert így döntöttem! Az egyik edzésen egy komoly nézeteltérésem támadt egy társammal. Csúnyán lerúgott, komoly sérülést szenvedtem, én pedig rendesen megütöttem. Csak én kaptam büntetést, ő nem. Ezt nem tartottam igazságosnak.



– Mindig is érzékenyebb voltál!

– Mert engem az őszinteségre neveltek. Egyből kiszúrom a hamis embereket. Éppen ezért mindig is szókimondó voltam. Talán ezért is romlott meg az egészségem, hiszen volt egy cégem, amit kijátszottak a kezemből. Hiába pereskedtem, nem tudtam bebizonyítani az igazam. Ez nagyon megviselt.



– Szépen beszéltél a díját­adón! Szívből jött?

– Szeretem a fiatalokat. Bízom benne, hogy sikerült valamit átadnom nekik. Ez van benne, sohasem színészkedtem, mindig az igazat mondtam.

– Sikeres volt a pályafutásod?

– Igen! Sok szép emlékem van.

– Szoktál még meccsről álmodni?

– Már nem!

– Stadionokról sem?

– Nem! Fiatalokat viszont szoktam tanítani álmomban.

– Van, akinek sokat köszönhetsz?

– A szüleimnek! Édesapámat fiatalon elveszítettem, de sokat tanultam tőle. Édesanyám nagy hatással volt rám, talpig becsületes ember volt. A kiszombori Szirbik Imre és a diósgyőri származású Barzó professzor is rengeteget segített, őket nagyon kedvelem. Utóbbi még fiatalon labdát szedett nekem a DVTK-meccsen.

– Erre van egy jó sztorid!

– A régi DVTK-pálya mellett atlétikai pálya volt. Az egyik oldalon hatalmas volt a távolság, így messzire pattantak a labdák. Akkor még nem voltak „zsugák” a pálya körül, egy labdával játszottunk, így előtte én a gyerekekkel megbeszéltem, hogy nagyon gyorsan dobják vissza a labdát, ne menjen az idő. Mindig vettem nekik csokit, ha jó idő volt, akkor jégkrémet. Nekem megérte, mert így mindig gyorsan tudtunk dobni.

– Említetted, volt egy pofon, amiért eljöttél Miskolcról. Hogy lett Szeged?

– Mivel megbántottak, így a távozás mellett döntöttem. Első helyen szerepelt Szeged. Lakást kértem, hogy jöhessek. Kicsit lassan ment az ügyintézés, így hívott a ZTE és a Hódmezővásárhely is. Szerencsére megoldódott végül az ügy, felhúzhattam a kék-fekete mezt, Kovács József volt az edző. Nem volt egyszerű időszak, mert szakmailag nem volt a csúcson. Volt olyan taktikai értekezlet, amikor a kis négyzeteket számoltuk a földön.

– Voltál edző is. Milyen volt ez a pálya?

– Akadtak szép időszakok ebben, jó volt Vásárhelyen és különösen Zomboron. Azt vallom, hogy a labdarúgást lehet tanítani. Ott a kézilabda, ott van Bánhidi Bence, milyen ügyesen helyezkedik, milyen ügyesen használja ki a fizikai erejét, mert megtanították neki. Nekünk is voltak figuráink, bemutattuk a számot, és csináltuk.

– Tanár úrnak szólítottak sokan! Miért?

– Sokan így ismernek. Azért ragasztották rám, mert nem volt egy hibás passzom, mindig a legjobb megoldást választottam, és ott voltam, ahol kellett. Veréb Gyuri mondta, hogy a balhátvédünk ha kell, lekeresztezi a jobbhátvédünket. Én ilyen voltam. A futball logikai játék, én pedig jól következtettem a meccsen. Nem én voltam a legjobb játékos, de a gondolkodásommal ezt kompenzáltam. Olvastam a játékot.

– Örülsz a díjnak?

– Már a gálán viccesen mondtam, hogy ezt olyan emberek kapják meg, akiknek az élete lassan véget ér. Ti tudtok valamit?

– Azt, hogy nagyon megérdemelted!

– Akkor mindenkinek nagyon köszönöm! Büszke vagyok rá!