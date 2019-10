Lassan megszokja az új helyzetet a Szent Mihály

Öt forduló elteltével két pontot szerzett a női labdarúgó NB I-ben a Szent Mihály: a csapat több olyan mérkőzést is játszott, amelyen megszerezhette volna a három pontot, de Hódi Mihály vezetőedző biztos benne, előbb-utóbb jönnek a gólok és velük együtt a pontok is.

– A csapat rengeteget fejlődött, köszönhetően a kollégák áldozatos munkájának is – kezdte Hódi Mihály, a Szent Mihály vezetőedzője. – A lányok fo­­gékonyak a változásra, de az egy merőben új szituáció, hogy ennyiszer odakerülünk a kapu elé. Azon kell dolgozzunk, hogy a helyzeteinket jobb arányban váltsuk gólra – értékelt a gárda trénere öt lejátszott bajnokit követően.

A csapat eddig két döntetlent játszott, a Haladás vendége­ként inkább pozitívumnak ér­­tékelték a megszerzett egy pontot, a Kelen elleni ikszet követően viszont már inkább bosszúsak voltak a szegediek.

– Az első félidei játék alapján Győrben, majd később a Kelen és az Astra ellen is győzelmi esélyt szalasztottunk el. Sajnálom, hogy ebből a három meccsből egy pontot szereztünk, mert benne volt hat-hét pont is. A szombathelyi döntetlen jó eredmény, az MTK ellen pedig vállalható vereséget szenvedtünk.

A csapat legközelebb csak ok­­tóber 16-án játszik bajnokit, hiszen az U17-es válogatottba három játékost is ad, valamint a felnőtt női válogatott is Eb-selejtezőket vív. Az addigi időszak sem telik azonban tétmérkőzés nélkül, hiszen október 13-án a magyar kupában azzal az Astrával találkoznak, amelytől legutóbb kikaptak a szegediek. A Szent Mihály im­­máron teljes kerettel szerepelhet, hiszen Nagypál Fatima és Görög Zsófia átigazolási ügye is rendeződni látszik.

– Az idő teltével egyre jobban összeszokik a gárda. Biztos vagyok benne, hogy megfordul ez a trend, és több gólt szerzünk a későbbiekben – zárta Hódi Mihály.