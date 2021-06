Lassított, de most felpörög

A New School Promotion szervezésében ma este 19 órától Budapesten a BSK Crossfight termében újabb profi ökölvívógálán szerepel a Szeged BC sportolója, Kis Máté, aki egy horvát ellenféllel bokszol nyolc menetet, vagy kevesebbet.

– Teljesen túl van már a tavaly decemberi vereségen?

– Hazudnék, ha azt mondanám, nem fogott meg az akkori IBO címmeccskudarc, kellett két-három hét, amíg fel tudtam dolgozni, majd ebből erőt meríteni a következő feladatokra. Leporoltam magam, motiváló erőként fogtam fel a vereséget, megtapasztaltam, milyen lent, és eldöntöttem, most már csak felül akarok lenni. Lelassítottam, de előbb vagy utóbb odaérek, ahova szeretnék.

– Milyen ellenfél lesz a horvát öklöző?

– Annyit tudunk, hogy vegyes a mérlege, és nyolcmenetesre tervezték a mérkőzést. Nem szabad félvállról venni, hiszen ő is győzni jön Budapestre. Mint mindig, most is szigorúan kell a feladatokat végrehajtani.

– Változtattak a felkészülésen?

– Ugyanúgy dolgoztunk erre a meccsre is, mint eddig. Tanultunk a hibáinkból, és azokat kielemeztük. Amit elrontottunk, azt máshogy kell kezelni, és apró finomhangolásokat végeztünk el a meccs előtt. Jó formában vagyok, készen állok a harcra.

– Mit vár saját magától?

– Győzelmet. Szerencsére egyáltalán nem a nulláról kezdtük újra, és egy kicsit higgadtabbnak is érzem magam, mint ezelőtt. Ezt szeretném bevinni a ringbe is, és megmutatni, hogy nemcsak higgadt, hanem magabiztos is vagyok. Szeretném én irányítani a párharcot.

– Végre nézők is lehetnek a meccsen.

– Igen, ez nagyon jó. Korlátozott számban, védettségi igazolvány birtokában jöhetnek a szurkolók. A BSK Crossfight termének adottságai nem teszik lehetővé, hogy nagy tömeg le­­gyen, de még ez a mennyiség is jobb, mint egy üres csarnokban bokszolni. A fight cardot még nem láttam, de a nap programjának végén lesz a mérkőzésem a horvát bokszoló ellen. Az esemény majd a New School Promotion YouTube-csatornáján lesz követhető élőben.