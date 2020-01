Legyőzték a Közgázt, így továbbra is őrzi második helyét a bajnokságban a Vidux-Szegedi RSE

Fontos sikert aratott a Vidux-Szegedi RSE női röplabdacsapata: újra úgy játszott, mint a remekül sikerült őszi szezonban, ennek köszönhetően ötszettes hazai derbin legyőzte a Közgázt, így őrzi második helyét az NB II-es tabellán.

A közvetlen riválist tehát 3:2-re múlta felül Tátrai Sándor együttese, de a szakember szerint fontosabb volt, hogy milyen mentalitással látja játszani a tanítványokat.

– Visszatértünk a helyes útra, ezen kell tovább haladnunk. Most ez a legfontosabb, az eredmény csak másodlagos, persze a sikernek is örülünk – mondta Tátrai Sándor vezetőedző. – Mondtam a meccs előtt, hogy intelligens csapatunk van, és a jó gondolkodásuk volt a siker kulcsa, a hozzáállásuk eredményességgel és remek támadójátékkal párosult. Sokat beszélgettünk az elmúlt napokban, és meg is értették a lányok, mit szeretnék látni. Mindenki egymásért küzdve játszott, igazi csapatként. Az összes játékosomat dicséret illeti ezért! Ez a győzelem önmagában is fontos, de ilyen szenzációs szurkolás után ez fokozottan igaz – hangsúlyozta a tréner.