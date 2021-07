Lejátszotta utolsó felkészülési mérkőzését a Szeged-Csanád GA

Utolsó felkészülési mérkőzését játszotta a vasárnapi, békéscsabai bajnoki rajt előtt a Szeged-Csanád Grosics Akadémia NB II.-es labdarúgócsapata, amely 2-1-re kikapott Kecskeméten.

Az biztos, hogy a Kecskemétnek nem lesz gondja a levegőben, hiszen az újonc Szeged elleni kezdőjében elég sok magas, 190 centiméterhez közelítő vagy azt a magasságot elérő labdarúgó kapott helyet. És a vasárnapi bajnoki rajt előtti utolsó felkészülési mérkőzésen – a Szeged Békéscsabán kezd, míg a Kecskemét otthon a Budaörs ellen – az is látszott, a szegedi származású Vágó Leventét is a soraiban tudó együttes kontracsapat lesz. Erre az öt védős felállás utalhat, amellyel elkezdte a találkozót.A stabil védekezés ellen nem is igazán tudott sok lehetőséget kialakítani a vendégegyüttes, sőt a 13. percben Lukács egy kontratámadás végén megszerezte a hazaiaknak a vezetést. A félidő felénél elrendelt ivószünet után rögtön Tóth B. harcolt ki büntetőt, amelyet ugyanő értékesített. Veszélyesebb volt a Kecskemét az első félidőben, a hazai kapu előtt csak a 39. percben alakult ki lehetőség, amikor Rjasko mentett a gólvonalon Simon Á. szöglet utáni próbálkozásánál.

Szegedi helyzettel indul a második félidő: egy ragyogó labdaszerzés után Gréczi nyargalt a kapu felé, jobb lábas lövését bravúrral védte az egykori csapattárs, Varga B. Az 55. percben jött is a szépítés, amikor a csapatkapitány Germán Gréczi passzából lőtt hatalmas, szépségdíjas gólt akrobatikus mozdulattal. Előtte azért még Molnár F. védett bravúrral lábbal Tóth B. helyzeténél, majd a 68. percben ugyanő megint góltól mentette meg csapatát a csereként beállt Tóth D. lövésénél.

A hajrában megszaporodtak a kapura lövések mindkét oldalon, folyamatosan jöttek be a kispadról az új játékosok, Gréczi pedig gólt is fejelhetett volna, de Murár pontos ívelése után az oldalhálót találta el.

Az egyik csapatnak tehát jól sikerült a bajnoki főpróba, a másiknak nem, de a lényeg úgyis az, a két alakulat hogyan kezdi majd az NB II.-t vasárnap.

Kecskemét–Szeged-Csanád GA 2–1 (2–0)

Felkészülési labdarúgó-mérkőzés, Kecskemét, zárt kapuk mögött.

Kecskemét: Varga B. – Madarász, Szabó A., Rjasko, Belényesi, Hadaró – Vágó L., Nagy K., Katona – Tóth B., Lukács. Cserék: Kersák (kapus), Buna, Gál, Szalai G., Hatvani D., Szuhodovszki, Marsa, Tóth L., Puskás Z.

Vezetőedző: Szabó István.

Szeged-Csanád GA: Molnár F. – Ódor, Temesvári, Tóth G., Mohl – Simon Á., Farkas A . – Dobronoky, Gajdos, Kővári – Haruna. Cserék: Ásványi (kapus), Bitó, Kovács M., Germán, Dobos, Lestyán, Murár, Kapic A., Vidnyánszki Á., Gréczi.

Vezetőedző: Dragan Vukmir.

Gólszerzők: Lukács (13.), Tóth B. (26., 11-esből), ill. Germán (55.).