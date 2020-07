Lekrinszki Gina eligazolt Szentesről

Kudella Panna után a Hungerit-Szentesi VK női ví­zilabda­csapata másik tehetségének, Lekrinszki Ginának az új klubjára is fény derült. A 21 éves kapus négy szezon után visszatér Dunaújvárosba, ahol már egy idényt eltöltött.

Már egy hónapja hivatalossá vált, hogy klubot vált a Hungerit-Szentesi VK női vízilabdacsapatának kapusa, Lekrinszki Gina. Új együttese bejelentette érkezését, a 21 éves játékos Dunaújvárosban folytatja pályafutását.

– Mindenképpen váltani szerettem volna – árulta el Lekrinszki Gina lapunknak. – Komoly célokat tűztem ki magam elé, szeretnék visszakerülni a felnőttválogatott keretébe. Tudom, hogy az olimpiai listára nem lehetséges, de amennyiben kiváló idényem lesz új csapatomban, akkor még azt sem lehet kizárni teljesen – folytatta a tehetséges hálóőr, aki a 2015–2016-os idényben már játszott Dunaújvárosban.

Komoly feladatok elé néz Dunaújvárosban a szentesi születésű Lekrinszki, ugyanis a DFVE világklasszis kapusa, Laura Aarts a nyáron visszavonult, őszig kapusedzőként segíti utolsó klubja munkáját, majd hazautazik Hollandiába, ahol egyetemi tanulmányait folytatja. Őt kell pótolnia.

– Nagyon jól érzem magam ebben a csapatban. Négy évvel ezelőtt ugye már védtem itt, úgyhogy tudtam, hogy mire vállalkozom. Itt nem egyszerű edzések, hanem kiképzőtábor van – mesélte nevetve. – Rengeteget úszunk, de az úszás és a vízilabda mellett a mindennapjaink része az evezés és a biciklizés is. Családias a légkör, mindenkit szívesen fogadnak. Ha megcsinálod a munkát, akkor szeretnek. Ha siker van, minden van, mindenki boldog. Nem lesz könnyű dolgunk, hiszen a Ferencváros is alaposan beerősített, de szeretnénk magyar bajnokságot és kupát nyerni, míg a nemzetközi porondon is minél tovább eljutni – fogadkozott a 21 éves Lekrinszki Gina, aki hamarosan ismét a magyar válogatott mérkőzésén szeretne vízbe ugrani.

Korábban már közöltük, hogy a Hungerit-Szentesi VK másik tehetsége, Kudella Panna is távozik, a 18 éves vízilabdázó a budapesti III. Kerületi TVE sikereiért dolgozik majd az OB I. 2020–2021-es idényében.