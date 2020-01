Lépéselőnybe kerülne vasárnap az SZRSE

Vasárnap délután a szegedi Lila iskolában dupla program lesz a röplabda kedvelőinek: 14 órától az SZRSE női, majd 18 órától az egyesület férficsapata lép pályára hazai bajnoki mérkőzésen. A hölgyek a Debrecent fogadják az NB II-ben, majd jön az élvonalbeli derbi: a Vidux-Szegedi RSE a Pécs ellen játszik.

Utóbbi együttes az előző fordulóban leblokkolt. Nusser Elemér tanítványai sem értették, hogy miért, de semmi sem jött össze a Dunaferr otthonában.

Öröm volt az ürömben, hogy inkább egy ilyen meccsen jöjjön a pechszéria, mint ezen a hétvégén, hiszen a Pécs a Tisza-partiak legfontosabb riválisa a bennmaradásért folytatott harcban.

– Nem jöttünk rá, miért lett olyan az a meccs. Olyat még én sem láttam, hogy egyszerre tizenhárom játékos legyen formán kívül. A heti edzésmunka remek volt, mindenki egészségesnek és fittnek érezte magát, mégis az eddigi talán legrosszabb teljesítményt nyújtottuk. Néha ilyesmi előfordul a sportban, és egyetértek: jobb, hogy ezen túlestünk a múlt héten, hiszen most jön a kulcsfontosságú meccs, ráadásul hazai pályán. A Pécs ellen bajnokin nem nyerni szeretnénk, hanem nyerni akarunk, és ez fontos különbség – jegyezte meg Nusser Elemér.

A vezetőedző szerint ezen a héten is kiváló munkát végeznek a srácok, viszont most is van egy akadályozó tényező, hiszen a keretben sok a beteg és a sérült.

A vasárnapi keret összeállítása körül egyelőre vannak kérdőjelek, remélhetőleg minél többen meggyógyulnak a fontos összecsapásra.

– Minden Pécs ellen aratott siker erősíti a pozíciónkat az élvonalban, minden győzelemmel biztosabbá válik a bennmaradásunk – nyilatkozta a szakember. – Most tehát van teher a csapaton, kíváncsi vagyok, ez hogyan hat majd a fiúkra. Ha úgy játszunk, mint a Szolnok elleni hazai meccsen, akkor nem lesz gond. Eddig két sima sikert arattunk a Pécs ellen, egyetlen szettet vesztettünk riválisunkkal szemben, ennek egészséges önbizalmat kell adnia. Bármilyen kerettel is állunk ki, mindenkinek hozzá kell tennie a sikerhez! Ehhez a végjátékokban kell nagyon figyelni, ami egyelőre még gyenge pontunk. Húsz pont felett most nem fér bele hiba! – hangsúlyozta Nusser Elemér.