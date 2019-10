Ma 12.30-kor az SZVSE az Ózdot fogadja, a Szeged–Csanád GA Vépen szerepel

A labdarúgó magyar kupa mai országos fordulójában még két Csongrád megyei csapat érdekelt: az SZVSE 12.30-kor az SZVSE-pályán az Ózdot fogadja, míg a Szeged–Csanád GA Vépen lép pályára ugyanekkor.

Két csapat érdekelt még a labdarúgó magyar kupa országos tábláján, annak is hetedik fordulójában Csongrád megyéből, és akár mindkettő túl is élheti a mai párharcokat. Az NB II-ben szereplő Szeged–Csanád Grosics Akadémia együttese Vas megyében, Vépen lép pályára ma 12.30-kor. Ennek megfelelően az együttes már tegnap elutazott a Szegedtől 382 kilométerre lévő település felé. A Vép a Vas megyei I. osztályú labdarúgó-bajnokságban harmadik helyen áll tíz mérkőzés után: hatszor nyert, egyszer ikszelt és háromszor kikapott. A kisváros csapatában nyilván Szombathely közelsége miatt is több egykori Haladás-, illetve Illés Akadémia-nevelés megtalálható, de sokan vannak, akik a Vép VSE saját utánpótlásából kerültek ki.

Mindezek mellett is sokkal esélyesebb a Szeged–Csanád GA, és ez még akkor is igaz, ha a portugál Joao Janeiro minden bizonnyal azoknak ad majd lehetőséget a kupameccsen, akik az utóbbi hetekben kevesebbet játszottak. Ilyen a kapus Alekszics Branimir, a mezőnyben pedig Horváth Marcell, Zabari Dávid, Zvara Dávid, Andorka Péter, Tóth Máté, Sóron Tibor, Bitó Martin, Cigan Cristian vagy a saját utánpótlásból Dobronoky Viktor. A szegedi alakulat az előző kupakörben 3–1-re győzött Velencén, míg az utóbbi hat bajnokijából ötöt megnyert. A Vép Hajdúszoboszlón a Magyar Mélyépítő-HSE elleni mérkőzést vette 3–2-es sikerrel a kupában – akkor ők sem utaztak keveset…

A Szegedi VSE egy NB III-as csapatot már kiejtett: az előző fordulóban 4–0-ra verte a nyugati ágon érdekelt Bicskét. Most megint harmadosztályú rivális vár rá, hiszen ma 12.30-kor az SZVSE-pályán az Ózdot fogadja. A vendégek az NB III keleti csoportjának utolsó helyén állnak: bár szereztek már 11 pontot, ám az MLSZ a Bozsik-programban többször is hiányosan kiálló, vagy meg nem jelenő U7-es és U9-es csapat miatt 12 pontot levont tőlük. A tabellán nem szerepelhet negatív pontos csapat, ezért áll most 0 ponttal a borsodi csapat, amely ráadásul nem is játszhatja a hazai meccseit otthon, mert nem készültek még el a szükséges fejlesztések.

Az Ózd Berkenyén nyert 4–2-re az mk 6. fordulójában, és a keretének több korábbi SZEOL-os (Gál Szabolcs, Kozics Barnabás, Lévai Norbert) is tagja.

A Szegedi VSE a megyei I. osztályban jól szerepel, hiszen harcban van a bajnoki címért, így a feljutásért a Makóval és a Hódmezővásárhelyi FC-vel. Kelemen Balázs játékos-edző együttese tehát önbizalommal telve várhatja az Ózdot, amely a nevek alapján jó csapat, de tele van gondokkal.