Ma 13 órától a Fradit fogadja a St. Mihály

Folytatódnak a női labdarúgó NB I. küzdelmei, az alapszakasz első fordulóját követően most már következnek a visszavágók, így a KÉSZ–St. Mihályra a Ferencváros vár.

A patinás csapatot ma 13 órától Makón fogadja a szegedi csapat. A St. Mihály az első hét meccsén négy pontot szerzett.

– A Fradi, Diósgyőr és MTK elleni mérkőzéseket külön kell választanom, hiszen ez a három csapat más színvonalat képvisel, ellenük nem volt reális esélyünk a pontszerzésre. A Kelen ellen sikerült nyernünk, a Győr elleni idegenbeli döntetlenre végződött találkozó kapcsán felemás érzéseim vannak, a Haladás elleni vereség miatt pedig kifejezetten bosszús vagyok, mert ott megvolt az esélyünk a győzelemre. Ezeket a rossz periódusokat kell kijavítanunk, amelyek továbbra is jellemeznek bennünket, bár sokat javultunk, de még mindig van hova fejlődnünk. A bajnokság két részre szakadt, így jobb teljesítményre lesz szükségünk – értékelte az alapszakasz első felét Jenei Péter, a szegediek edzője.

Mint hozzátette, nem lesz egyszerű dolguk a mai mérkőzésen, hiszen a Ferencváros Bajnokok Ligája-selejtező előtt áll, így bizonyára éles csapattal és nagy akarattal érkeznek majd Makóra.

– A nyári meccshez képest most a légiósaik is pályára léphetnek, velük akkor nem találkoztunk, így bizonyára egy más meccs vár ránk, mint amit a fővárosban játszottunk. A Fradi ellen letesztelhetjük, hol is tartunk, a legutóbbi kerethez képest nincs változás, ugyanazokra a labdarúgókra számíthatok, akikre legutóbb, a Haladás ellen is – nyilatkozta Jenei Péter.

A Ferencváros egyik erőssége a szegedi származású magyar válogatott játékos, Vágó Fanny, aki az augusztusi, 7-1-es meccsen egy gólt lőtt a szegedieknek, és 11 találatával vezeti a bajnokság góllövőlistáját.