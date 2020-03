Ma 17 órától: Szeged–Szombathely az OB I-ben

Fontos találkozó vár a Szegedi Férfi Vízilabdacsapatra: ma 17 órától az újszegedi sportuszodában fogadja a Szombathelyet.

Kezdődik a férfi vízilabda OB I iz­­galmasabb szakasza: az alsó- és felsőházi rájátszás. Előbbiben érdekelt a Szegedi Férfi Vízilabdacsapat, amely a bennmaradást tűzte ki első számú célként. Eddig ehhez kilenc értékes pontot gyűjtött a Tisza-parti együttes, ez viszont még nem elég.

– Ha ugyanennyi pontot sze­­reznénk a rájátszásban, nagy lépést tennénk az élvonalbeli tagság megőrzése felé – kezdte a beszélgetést Szabó Zoltán vezetőedző. – Ehhez a legcélszerűbb út a három köz­­vetlen rivális elleni hazai mér­kőzés megnyerésével vezet. Az első négy találkozónkból ha­­zai pályán játszunk, így a következő hetek döntő jelentőségűek. A szombati rangadó is ilyen, tulajdonképpen egy hatpontos csata, így a szurkolóink biztatására is nagy szükségünk van – jegyezte meg a mester.

A szakember már többször is idézte a tavaszi szezon jelmondatát, miszerint „eddig volt a mese, most jön a matek”, ezt erősíti a mai nyilatkozata is.

– Ezt hangsúlyozni kell, ugyanis innentől semmit sem lehet félvállról venni, se meccset, se egy-egy jelenetet a víz­­ben, végig maximális koncentrálásra van szükség. Éppen ezért azt szeretném, ha a folytatás nem, csak ez a meccs járna minden játékosom fejében, akik ha kihasználják az eddigi, folyamatos fejlődést, akkor élhetnek a lehetőséggel – véli Szabó Zoltán.