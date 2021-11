Ma 18 órától a címvédő Falcót fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Újabb hazai meccs vár a szegedi férfi kosárlabdacsapatra, amely a bajnokság legnagyobb esélyesét, a nemzetközi színtéren is jól teljesítő Falco KC Szombathelyt fogadja ma az újszegedi sportcsarnokban.

– Nagyon fontos volt, hogy meglegyen az első hazai győzelmünk, hiszen kétszer már kikaptunk saját közönségünk előtt. Szerettünk volna bizonyítani nekik, és meghálálni azt, hogy kijönnek a meccseinkre, jó volt nyerni ilyen szurkolók előtt – összegzett Tayler Persons, a Naturtex-SZTE-Szedeák amerikai irányítója a hétközi, Sopron elleni győzelemről.

Persons ismét nagyszerűen játszott, de ami a lényeg, hogyha kicsit akadozó játékkal is, de végre megszerezte saját szurkolói előtt az első győzelmét a csapat.

Most nehezebb feladat jön, hiszen az eddig minden bajnokiját megnyerő Falco KC Szombathely érkezik Szegedre.A két csapat tavaly az elődöntőben csatázott egymással, a döntőbe végül a Falco jutott be, amely az idei szezonnak is toronymagas esélyese, hiszen például hat válogatott kosarasa van, erről lásd keretes írásunkat. A Falco szintén pályára lé­pett szerdán, az olasz Treviso otthonában pedig nyolc ponttal kapott ki a Bajnokok Ligája csoportkörében, így először kapott ki ebben a szezonban tétmeccsen.

– Minden csapat legyőzhető, még ha az eddig veretlen csapatról is beszélünk, amely a Bajnokok Ligájában is jól szerepel. A legjobb játékunkat kell nyújtanunk, nem szabad aggódnunk saját magunk miatt. A kosárlabda egy olyan játék, ahol bárki, bármikor, bárki ellen nyerhet, izgatottan várjuk ezt a mérkőzést. Remélem, most is sokan kijönnek majd a találkozóra, és hangosan szurkolnak nekünk, szükségünk lesz rájuk! – zárta Tayler Persons.

Fontos információ, hogy az önkormányzati rendelet alapján az újszegedi sportcsarnok előterében kötelező a maszkhasználat, a klub pedig a drukkereknek ajánlja a maszk viselését a meccs alatt is.