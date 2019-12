Ma 18 órától az Oroszlányt fogadja a Naturtex-SZTE-Szedeák

Idei utolsó hazai mérkőzését játssza ma a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely az eddig jól szereplő újonc Oroszlány ellen próbálja megszerezni második győzelmét. A szegedi klub több akcióval is készül a ma esti bajnokira.

2019-ben utoljára lép pályára az újszegedi sportcsarnokban a Naturtex-SZTE-Szedeák, amely az újonc Oroszlányt fogadja öt nappal azt követően, hogy kikapott idehaza a Szolnoki Olajbányásztól.

Az év utolsó hazai bajnokija egyben kiemelt fontossággal is bír a Szedeák számára, mivel hétvégén az eddig nyeretlen Jászberény meglepetésre győzni tudott Kaposváron, így tíz lejátszott mérkőzést követően három csapat is egy győzelemmel, és kilenc vereséggel áll a tabella utolsó három helyén.

Az Oroszlány eddig kimondottan jól szerepel, az újonc idén már a Szolnok és a Pécs skalpját is begyűjtötte, legutóbb pedig csak hosszabbításban maradt alul az Alba Fehérvár ellenében. Az OSE négy győzelmet és hat vereséget számlál eddig, amelyekből kettőt idegenben, Sopronban és Zalaegerszegen gyűjtött be.

A Szedeáknál abban bízhatnak, hogy néhány napon belül kétszer ilyen rossz dobóformát nem foghatnak ki, hiszen a Szolnok ellen szinte semmi nem esett be: csak három tripla érkezett, Stefan Balmazovicsnak pénteken nem akart összejönni semmi, de a többiek is hiába próbálkoztak, nem akartak jönni a pontok. Milos Miliszavjlevics nyolc gólpasszt ugyan kiosztott, de az irányítótól is jobb játék kell csütörtök este ahhoz, hogy kilábaljon az öt meccs óta tartó nyeretlen szériából a Szedeák.

– A felkészülés során már kétszer találkoztunk az Oroszlánnyal, igaz, mind a kétszer kikaptunk. Nehéz mérkőzés lesz, de hazai pályán játszunk, egy olyan ellenféllel, amely ellen visszatérhetünk a győztes útra. Az év végéig szeretnénk még további győzelmeket gyűjteni azért, hogy a veszélyes zóna fölött maradjunk – mondta a szegediek irányítója. Ez viszont nem ígérkezik könnyűnek, hiszen a ma esti meccset követően előbb Sopronba, majd Paksra utazik Szrecsko Szekulovics együttese, a három találkozóból pedig papíron az Oroszlány elleni tűnhet a legkönnyebben nyerhetőnek, már ha lehet könnyű meccsről beszélni.

A klub több akcióval is készül az év utolsó hazai mérkőzésére: várják az adományokat (ruha, tartós élelmiszer), amelyeket rászorulóknak juttatnak el, a szurkolókat pedig ingyen forró csokival várják, néhány szerencsés drukker Szedeákos pólót kaphat, amit a játékosok dobnak ki a lelátóra a kezdés előtt.