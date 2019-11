Ma 18 órától ismét a Dabassal játszik a MOL-Pick Szeged az NB I-ben

Először tudott nyerni Norvégiában a MOL-Pick Szeged, amely előnyéből egy gólt megőrzött, és értékes két pontot gyűjtött be az Elverum vendégeként. Akárcsak egy hete, a csapatra ma is a norvég bajnok legyőzését követően a Dabas vár.

Amit kellett, azt teljesítette a MOL-Pick Szeged Norvégiában: Mikler Rolandék ugyan komoly előnyre tettek szert a találkozó folyamán, a végjátékra viszont felzárkózott az Elverum. Ezúttal tehát nem a kezdéssel akadtak gondjai a szegedieknek, hanem a hajrában hiányzott a pontosabb játék: viszont az addig mutatott teljesítménnyel olyan előnyt épített ki magának a Szeged, amely megkönnyítette a dolgát. A kékek trénere így érthetően nem volt teljesen elégedett a győzelem ellenére sem, hiszen csapatának izgulnia kellett a végén, hogy megőrizze az előnyét és begyűjtse a két pontot.

– Ötven percen keresztül nagyon jól játszottunk, ezután viszont azt gondoltuk, lefújták a meccset – összegzett a találkozót követően Juan Carlos Pastor, a MOL-Pick Szeged edzője. – Amíg az Elverum remek gólokat szerzett a végjátékban, addig mi több hibát is vétettünk. Jorge Maqueda két találata kellett ahhoz, hogy megszerezzük a két pontot. Van mit tanulni, legközelebb hamarabb le kell zárni egy ilyen mérkőzést – nyilatkozta a Tisza-partiak mestere.

Nyolc fordulót követően tehát hat győzelmet számlál már a MOL-Pick Szeged, amely egy hét alatt kétszer is le tudta győzni az Elverumot, ezzel a kötelező győzelmeket megszerezte, és megszilárdította helyét a csoport harmadik helyén. Innentől következhet a számolgatás, hiszen közel sem mindegy, hogy a csoport hányadik helyén végez majd a Pick, mert a csoportelsők rögtön a negyeddöntőbe jutnak, a második helyezettek egy lényegesen kedvezőbb ellenfelet kaphatnak a C-D csoport továbbjutóiból, míg a csoport harmadik csapata a B jelű, másik kiemelt csoport hatodik helyezettjével találkozik a nyolcaddöntőben. Ez persze még messze van, de ahhoz, hogy legyen esélye a szebb folytatásra a szegedieknek, fontos volt ez a négy pont is, amit a norvég bajnok ellen gyűjtöttek be Bodó Richárdék.

A Dabas elleni bajnoki mérkőzés viszont nagyon is közel van, hiszen akárcsak a múlt héten, úgy most is két nappal az Elverum elleni BL-csata után már bajnokit játszik a MOL-Pick Szeged. Egy hete az újszegedi sportcsarnokban nagyon sima, 19 gólos sikert arattak a kékek, és annak ellenére, hogy a Dabas azóta nem játszott tétmérkőzést, azaz egy hetet pihenhetett erre a találkozóra, mindenképpen meglepetés lenne, ha nem egy hasonló arányú szegedi győzelemmel érne véget a mérkőzés.

A BL A csoport 8. fordulójának eredményei: PPD Zagreb–RK Celje 27-31, Barcelona–Aalborg 44-35, Paris Saint-Germain–Flensburg 32-30.