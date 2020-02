Ma 19 órakor már a Flensburg vendége lesz a MOL-PICK Szeged

A Paris Saint-Germain 32–29-es legyőzése után újabb nagyon komoly feladat vár a MOL-PICK Szeged férfi kézilabdacsapatára, ma 19 órától (tv: Sport1) a német Flensburg vendége lesz a Bajnokok Ligája A csoportjának 13. fordulójában.

Hosszú perceken keresztül ünnepelte a csapatot a MOL-PICK Szeged szurkolótábora a lefújást követően vasárnap este, miután szenzációs má­­sodik félidei fordításának kö­szönhetően, 16–22-ről 32–29-re legyőzte a világklasszisokkal teletűzdelt francia sztárcsapa­tot, a Paris Saint-Germaint. Mik­­ler Rolandék a küzdőtér kö­­zepén jártak körtáncot, míg a szurkolók a lelátón tapsoltak, énekeltek örömükben. Sokáig azonban nem lehetett ünnepelni, ugyanis hétfő este már edzés, kedden kora reggel pedig utazás várt Juan Carlos Pastor vezetőedző tanítványai­ra.

Ma 19 órakor a 2014-ben Baj­­nokok Ligáját nyert, elmúlt két idényben német bajnok SG Flensburg-Handewitt vendége lesz a MOL-PICK Szeged. Nagyon fontos, de még biztosan nem sorsdöntő találkozó vár a Tisza-partiakra. Kétpontos lépéselőnybe került a PICK a PSG-vel szemben a tabellán, de mivel a franciák szinte biztosan megnyerik hátralévő két meccsüket otthon az Elverum és a Zagreb ellen, így a Flensburg és a Barça ellen három pontra van szüksége legalább a Szegednek a csoport második helyéhez. Azonban négy szerzett ponttal a csoportelsőségnek örülhetnének Bodó Richárdék.

Történelme során harmadszor vár mérkőzés a MOL-­­PICK-re Flensburgban, 2011-ben és 2018-ban is veresé­get szenvedett. Két átlövője, Dmi­trij Zsitnyikov (vállsérülés) és Luka Stepancic (bokasérülés) nélkül utazott el a Pastor-csapat. Előbbi szépen gyógyul, a héten már valószínűleg elkezdheti az edzéseket. Ferihegyről a dániai Billundba repültek – amely a legógyártás fellegvára –, majd onnan két óra buszozással lehet eljutni a dán–né­­met határtól nem messze elhelyezkedő Flensburgba.

A PSG elleni összecsapás fordításának egyik legnagyobb hőse Joan Canellas volt, aki tizenkét lövéséből tíz akciógólt szerzett. A motivációjával nem volt gond, pedig klubszinten gyakorlatilag már mindent megnyert. Spanyol, német és macedón bajnok, Bajnokok Ligája-győztes a Vardar Szkopjéval. Az Európai Kézilabda-szövetség szakírói sem mentek el szó nélkül a szegedi győzelem mellett, a 12. forduló álomcsapatának balátlövőjének természetesen Canellast választották meg, míg a második legszebb védésnek 30–29-nél Mikler Ro­­­land Sander Sagosen elleni ziccerhárítását szavazták meg.

– Nagyon örültünk, hogy legyőztük a francia bajnokot, de nem felejthetjük el, hogy az Aalborg ellen döntetlent játszottunk. Ingadozó még kicsit a játékunk, a kiegyensúlyozottság még akár egy meccsen belül is hiányzik, viszont egy fontos dologban sokat fejlődtünk: már nem ver meg minket senki nagyon. Elképesztően fontos, hogy ha ki is kapsz, ak­­kor ne nagyon, hanem pár góllal, egy szoros meccsen tedd, mert ebből tudsz épülni – fogalmazott a molcsapat.hu-nak a világ- és Európa-bajnok átlövő.

Az interjúban a spanyol já­tékos a Flensburg elleni mai találkozóra is kitért. Úgy fogalmazott, nem tudhatják, mi vár rájuk a német városban azonkívül, hogy fontos mérkőzés, de abban biztos, hogy a szoros csoportállás miatt nem dönt semmiről.

– Mindenki a kölni négyes döntőbe vágyik. Nem tudom, hogy odaérünk-e, de arról biztosíthatom a szurkolókat, hogy az utolsó percig küzdünk majd Németországban is, akárcsak a PSG ellen – nyilatkozta Joan Canellas.