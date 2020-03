Ma 19 órától a DEAC vendége lesz a Naturtex-SZTE-Szedeák

Egyetemi csapatok derbijét rendezik ma este a férfi kosárlabda NB I A csoportjában, hiszen a DEAC otthonában lép pályára a Naturtex-SZTE-Szedeák: a hazaiak kispadján egy olyan szakember ül, aki évekig irányította a szegedieket.

A hazai pályán aratott remek győzelmet követően idegenbeli kihívás vár a Naturtex- SZTE-Szedeákra a kosárlabda NB I A csoport 20. fordulójában, ma 19 órától a Debrecen vendégei lesznek Vágvölgyi Ákosék.

Abból a szempontból mindenképpen különleges meccs lesz a találkozó, hogy a DEAC másodedzője az az Andjelko Man­­dics, aki novemberben még a Naturtex-SZTE-Szedeákot irányította – ugyanakkor a szegediek kerete már több helyen is változott ahhoz a csapathoz ké­­pest, amelyet a szerb szakember vezetett. A két tréner is jól ismeri egymást, sőt: a Szedeák jelenlegi edzőjének, Szrecsko Szekulovicsnak korábban játékosa is volt Mandics.

A DEAC három győztes bajnokival vonult el az Európa-bajnoki selejtezők miatti szünetre, így nem biztos, hogy örültek a többhetes pauzának a hajdúságiaknál: az pedig talán a Sze­­­deák mellett szólhat, hogy Szrecsko Szekulovics együttese már tétmeccsből érkezhet erre a meccsre, míg a Debrecen közel egy hónapja, február 11-én játszott utoljára bajnokit – igaz, akkor kiütötték a Pécset, hiszen 89–59-re nyertek.

A két csapat őszi meccse igencsak emlékezetes volt, hi­­szen a DEAC hosszabbítás után 102–100-ra győzött az újszegedi sportcsarnokban, a Szedeáknak labdája volt ahhoz, hogy lezárja a meccset. A bajnokság szorosságát jelzi, hogy ha az a meccs nincs meg a DEAC-nak, akkor most ötödik helyett nyolcadik helyen is állhatna, míg a Szedeáknak nem három-, csak kétgyőzelemnyi hátrányt kellene eltüntetni az alapszakasz végéig ahhoz, hogy jobb helyzetből kezdhesse majd a középszakaszt. A Kaposvár elleni győ­­zelem áldozattal is járt, hiszen Kovács Ádám egy kitámasztást követően lent maradt a földön. Úgy tűnik, nem nagy a baj, de egy ideig biztos hiányzik majd a rotációból.

– Bosszantó, mert egy teljesen ártalmatlan szituációban történt az eset. Három-négy he­­tet biztosan ki kell hagyjak, meg kell erősíteni a térdem, de most úgy érzem, mintha már jövő héten tudnék játszani. A következő héten elkezdem a gyógytornát, és remélem, minél hamarabb vissza tudok térni – mondta az esetről Kovács Ádám.