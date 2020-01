Ma a Szeged-Csanád GA labdarúgói is kipróbálják a tekézést

A 18. BB Mentor-kupa WNBA-­NBC nemzetközi A kategóriás férfi egyéni, egyben szenior- és utánpótlás-tekeversenyen három selejtezőnap ment le, és már vannak olyanok, akik okkal reménykednek a 16 közé jutásban.

A hétvégén szinte óráról órára változott a 18. BB Mentor-kupa WNBA-NBC férfi egyéni teke­világranglista-verseny élmezőnye. Erről most például legfőképpen a házigazda Zengő Alföld Szegedi TE játékosai tehettek, akik a szlovák TKK Trencin elleni felkészülési mérkőzést kihasználva alaposan megmozgatták az újszegedi teke- és bowlingcentrum két jegyzőkönyvíróját, Calbert Lászlót és Sonkoly Lászlót. Kiss Norbert és Szél Tibor például olyan eredményt ért el – 657, illetve 641 fa –, amely vélhetően elég lesz a legjobb 16 közé jutáshoz. De most még továbbjutó helyen vannak nyergesújfalui, ceglédi és vajdasági játékosok is, bár mindannyian tudják, a nagyágyúk jó része hátravan.

Dobott a szegedi klub elnöke, Karsai Ferenc is, aki a városi bajnokságban szereplő Csaka9 nevű csapat színeiben ért el 577 fát.

Ma pedig érdekes vendégei lesznek az eseménynek és az újszegedi létesítménynek, hiszen a labdarúgó NB II-ben szereplő Szeged-Csanád GA játékosai érkeznek a Zengő Alföld Szegedi TE meghívására.